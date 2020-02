L’Intelligenza Artificiale facilita prevenzione e controllo dell’epidemia di COVID-19

Il 4 febbraio il Centro clinico per la salute pubblica di Shanghai, uno degli istituti più autorevoli nel campo delle malattie infettive in Cina e la principale struttura per il trattamento del coronavirus COVID-19 a Shanghai, ha pubblicato sulla piattaforma WeChat l’articolo “AI Aids the Scientific Prevention and Control, Intelligent Evaluation System of Chest CT for COVID-19 Launched in Shanghai Public Health Clinical Center”, traducibile con l’IA facilita la prevenzione e il controllo su base scientifica; entra in funzione presso il Centro clinico per la salute pubblica di Shanghai il sistema di valutazione intelligente della TAC toracica per l’individuazione del COVID-19).

Nell’articolo il Centro ha illustrato i risultati più recenti sull’uso dell’intelligenza artificiale come aiuto per i medici, nelle valutazioni e analisi quantitative intelligenti degli effetti terapeutici sulle nuove lesioni da coronavirus in base alle immagini generate dalla TAC.

Si tratta di uno dei primi sistemi a sfruttare l’IA per la valutazione del COVID-19, un sistema di diagnostica “intelligente” e valutazione qualitativa delle immagini tomografiche che sfrutta algoritmi per l’analisi delle immagini tenendo conto di polmoniti, lesioni locali, lesioni diffuse e del coinvolgimento polmonare.

A detta di chi ha ideato il sistema, questo è in grado di quantificare accuratamente il carico cumulativo della polmonite tramite analisi quantitativa e omiche di elementi chiave nell’immagine che tengono conto di morfologia, range e densità delle lesioni, ottenendo un contrasto dinamico 4D delle intere lesioni polmonari nella TAC, aiutando nel giudizio clinico della condizione, valutare l’efficacia e contribuendo alle prognosi.

Il sistema IA consente di accelerare le procedure di rilevamento, ottenendo risultati in 2-3 secondi. La speranza è che la nascita di tale sistema sia di aiuto nelle strutture mediche-chiave nelle aree colpite dall’epidemia, migliorando l’efficienza dell’analisi quantitativa, contribuendo al trattamento del COVID-19 e alla lotta contro l’epidemia.

