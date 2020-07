Little Snitch, in arrivo la versione per macOS Bug Sur

Tra le novità di macOS Big Sur, l’addio alle KEXT, le estensioni del kernel usate da alcune applicazioni per modificare impostazioni di sistema a basso livello. Non è una vera e propria novità di macOS 11 Big Sur ma Apple già dallo scorso anno aveva invitato i sviluppatori a deprecare – sconsigliare una caratteristica in passato documentata e ufficiale – le KEXT (estensioni del kernel) e sostituirle con un nuovo meccanismo denominato “estensioni di sistema”.

Tra i software che dovranno essere modificati per funzionare con macOS Big Sur c’è Little Snitch, un software commerciale che abbiamo segnalato più e più volte, utile per il monitoraggio del traffico in ingresso e uscita sulla rete, in grado di avvertire se un programma, a nostra insaputa, “chiama casa” o se qualche applicazione tenta di collegarsi a internet senza il nostro permesso.

Rispetto al firewall integrato di serie in macOS Little Snitch mette a disposizione molte più opzioni. Una specifica funzione di monitoraggio network visualizza dettagli sul traffico dell’ultima ora, visualizzando informazioni separate per ogni processo, server, porta, protocollo; è possibile filtrare i processi in vari modi, raggrupparli, ordinarli, visualizzare l’ammontare di traffico, il picco, la larghezza di banda media, salvare “snapshot” per analisi e confronti futuri, catturare il traffico di rete in formato PCAP (packet capture, usato dai sistemi Unix like), mostrare le connessioni negate, visualizzare eventi di sistema (l’avvio o la chiusura di applicazioni) per rendersi conto dell’attività di rete riguardo a determinati contesti

È possibile visualizzare con dovizia di dettagli i dati inviati dal computer all’esterno, rivelando tentativi di connessione non autorizzati permettendo di avere la sicurezza di non inviare su internet dati sensibili senza il nostro consenso. Dalle Preferenze dell’applicazione è possibile semplificare il livello di complessità dei messaggi visualizzati, comodo per gli utenti meno esperti che non amano termini come “connessione TCP” o “porta http”. Interessante è la possibilità di attivare alcune regole per un periodo (es. “fino al riavvio del computer”), l’analizzatore di regole che rivela profili ridondanti o invalidi e un tool in grado di suggerire regole da attivare.

L’attuale versione 4 di Little Snitch non funzona con macOS Big Sur. Lo sviluppatore ha fatto dsapere che indicherà a breve come installare e Little Snitch 4 su macOS 11, conla soluzione definitivca che arriverà cin Little Snitch 5, release che sfrutterà DriverKit , l’alernative offerta dallo scorso anno da Apple alle KEXT di sistema.

Little Snitch 5 è attualmente in fase di sviluppo e una beta è stata già distribuita a un ristretto numero di utenti,. Chi vuole provare in anteprima la nuova versione, ouò indicare il suo indirizzo e-mail in questa pagina. Una beta pubblica dovrebbe arrivare nel corso dell’estate e la versione definitiva in autunno, in concomitanza della rilascio per tutti di macOS Big Sur.