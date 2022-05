Lo skateboard elettrico LAOTIE a doppio motore in offerta a 530 euro

Prima ancora dell’avvento dei monopattini, i più avventurieri hanno conosciuto gli skateboard. Nell’era dell’elettrico però, non potevano mancare gli skate elettrici. Oggi in offerta uno dei più rinomati, quello Laotie, che viene proposto a poco più di 530 euro, da poter acquistare anche in tre rate a interessi zero. Clicca qui per comprare.

In particolare stiamo parlando del modello X5, uno dei più prestanti e resistenti grazie alla presenza nella tavola di ben sei strati di acero più 2 strati di bambù. Questo permette alla tavola di risultare assolutamente resistente, così da poter essere più comoda possibile su qualsiasi tracciato.

Il motore che spinge lo skate è doppio. Non uno, dunque, ben due, da da 1650 W per 2. La capacità della batteria è da 7,5 Ah, mentre le ruote sono in TPE da 6 pollici, particolarmente grandi e resistenti per questa tipologia di mezzo. Lo skate, grazie alla potenza erogata dal motore propone una possibilità di arrampicata molto elevata, con possibilità di superare salite del 20° di pendenza.

Lo skate ha una velocità massima di 40 km orari, dunque particolarmente elevata per uno skate, con una possibilità di bassa potenza che raggiunge i 12 km orari, e una modalità media che si ferma a 26 km orari. Si tratta di velocità elevate per un mezzo del genere. Lo skate si ricarica in appena 4-5 ore e offre un range massimo di circa 20 KM, con un carico massimo consentito di 150 kg.

Lo skate elettrico è un mezzo di locomozione ideale per comprare brevi distanze, anche perché può essere facilmente conservato in casa, anche per chi abita in un appartamento in condominio. Occupa, infatti, appena 1040*310*140 mm, e ha un peso di circa 10 chilogrammi, quindi facile da trasportare.

Caratteristiche:

– doppio motore da 1650 W x 2 fornisce la velocità massima di 40 km/h e permette di superare una pendenza massima di 20 gradi.

– Batteria al litio da 7,5 Ah (inclusa nel prodotto) per un chilometraggio massimo di 20 km.

– Ruota in TPE da 6 pollici per diversi terreni da prendere.

– Materiale del corpo di qualità per un carico utile massimo di 150 kg.

Al momento lo skate LAOTIE X5 si acquista a poco più di 530 euro direttamente a questo indirizzo, con possibilità di pagamento in tre rate senza interessi.