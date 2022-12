Lunedì 12 dicembre torna Twitter Blu con abbonamenti più cari per iPhone

Twitter ha ufficialmente annunciato per lunedì 12 dicembre il ritorno di Twitter Blu, abbonamento che consentirà di caricare video di maggiori dimensioni, valorizzare i post, correggerli dopo la pubblicazione, vedere meno pubblicità e ottenere lo stato di “account verificato” (il segno di spunta blu), elemento per indicare che si tratta un account verificato secondo determinati criteri (attività, notorietà e autenticità) o semplicemente di un utente abbonato al nuovo servizio.

Come abbiamo già spiegato qui, agli utenti iPhone che usano l’app per iOS saranno chiesti negli USA 11$ al mese per l’abbonamento in-app, contro gli 8$ al mese richiesti per chi si abbona scavalcando l’App Store.

Il prezzo più alto per gli utenti iPhone che preferiscono gli acquisti in-app dovrebbe essere un modo per convincere gli utenti a bypassare il sistema di pagamento di Apple, invogliando gli utenti a non passare per i meccanismi di pagamento in-app di Cupertino.

In passato la spunta blu era assegnata agli utenti più attivi su Twitter offrendo l’accesso esclusivo a funzioni premium. In precedenza l’abbonamento negli USA costava 4,99$, ora si passa a 7$ per gli abbonamenti portati a termine dal web (l’app terrà conto del nome utente e password per capire se l’utente è abbonato o no) e a 11$ al mese per chi si abbona da iPhone.

Da quanto è diventato CEO di Twitter, Elon Musk ha stravolto il funzionamento di Twitter, eliminato regole, licenziato personale e dirigenti. Tra gli ultimi grattacapo per Musk, – scrive il San Francisco Chronicle – l’accusa di aver convertito alcune stanze della sua sede in dormitori per i dipendenti, senza avere i necessari permessi. La trasformazione delle stanze in dormitori sarebbe una scelta dettata dalla necessità del maggiore lavoro richiesto ai dipendenti che hanno deciso di rimanere (l’imprenditore ha licenziato quasi metà dei dipendenti e a quelli rimasti avrebbe chiesto di dedicarsi al lavoro con maggiore intensità).

