Apple TV Plus, due serie tra i best 2022 dell’American Film Institute

L’American Film Institute (AFI) assegna annualmente premi per celebrare e promuovere cinema e opere televisive.

Nella top ten di quest’anno ci sono “Pachinko” e “Severance” (“Scissione”, in italiano), due serie disponibili su Apple TV+.

Non è la prima volta che serie di Apple TV+ ottengono riconoscimenti dall’American Film Institute: nel 2021 “Ted Lasso” e “Schmigadoon!” hanno ricevuto onorificenze come programmi dell’anno. Nel 2021 Apple si è aggiudicata la prima storica nomination all’Oscar per il miglior film con “CODA” e un totale di sei candidature, fra cui quella di Denzel Washington come miglior attore per la sua interpretazione in “Macbeth” e quella di Troy Kotsur come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in “CODA”.

A novembre all’AFI Fest a Hollywood è stato mostrato il documentario “Selena Gomez: My Mind and Me” ora visibile su Apple TV+.

