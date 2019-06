MacBook Pro 13″, 256 GB Touch Bar solo 1744,99€ su Amazon

Se volete un ottimo MacBook Pro, ancora attuale e molto potente, ad un prezzo scontato, su Amazon trovate i MacBook Pro 13 di precedente generazione in significativo sconto.

I modelli in promozione che vi segnaliamo sono

I primi due modelli sono oggi usciti di produzione. Le nuove versioni differiscono dalle attuali per nuovi processori, ma per il resto sono del tutto identici. Per questa ragione le sconto è interessante e dovrebbe allettare tutti coloro che cercano un Mac con un eccellente rapporto tra prezzo e prestazioni. L’offerta è la migliore che abbiamo trovato in circolazione e rappresenta una migliore condizione anche rispetto al prezzo di Apple nei ricondizionati.

Il modello da 128 GB, invece, è ancora oggi in commercio.

Se l’offerta di questa pagina non è più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.