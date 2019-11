MacBook Pro 13″ in sconto fino al 22% su Amazon: prezzo da 1187 €!

Su Amazon il MacBook Pro 13″ di ultima generazione costa meno di un MacBook Air. Questa la novità di questi giorni nel corso dei quali Amazon ha scontato massicciamente, fino al 22%, rendendo il più piccolo ed economico dei MacBook Pro ancora più economico.

I MacBook Pro in sconto, tutti con Touch Bar e Touch ID, da tenere in considerazione se volete risparmiare sono

Come accennato stiamo parlando di prodotti ancora oggi in produzione che sul mercato non sono mai scontati al prezzo offerto da Amazon. Il fatto che il ribasso maggiore sia sul modello da 128 GB, un taglio di SSD che per molti è insufficiente, non è da sottovalutare. Se non si fanno operazioni particolarmente gravose dal punto di vista del calcolo e se no si ha necessità di usare la macchina per fare altro che scrivere, navigare, mandare mail e visto che oggi in commercio ci sono SSD Thunderbolt come il Samsung X5 che offrono velocità paragonabili a quelle di un ottimo SSD interno, si tratta di un affare. Basti pensare che il modello da 128 Gb costa molto meno di un MacBook Air con la stessa memoria

Ricordiamo che in linea generale comunque tutti i ribassi di Amazon che riguardando i prodotti Apple sono abbastanza volatili e quasi sempre si esauriscono in poco tempo per ridotta disponibilità dei pezzi disponibili. Aggiungiamo che alcuni degli sconti presentati poco sopra sono frutto di un ribasso nel carrello e in quanto tali sono ancora più instabili. Per questo vi consigliamo di comprare subito.

