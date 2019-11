Consumer Reports loda l’audio degli AirPods Pro ma consiglia i Galaxy Buds di Samsung

Gli AirPods Pro sono stati apprezzati da chiunque ha avuto modo di provarli (qui la nostra recensione) per la funzione di cancellazione attiva del rumore, il suono nitido e coinvolgente, e il nuovo design in-ear estremamente leggero.

Anche Consumer Reports – rivista dell’omonima organizzazione senza scopo di lucro dedicata a test imparziali sui prodotti, ricerca e consigli per orientati verso il consumatore – ha pubblicato la recensione degli AirPods Pro, loda i nuovi auricolari ma a suo dire la qualità dell’audio è inferiore a quella che è possibile ottenere con i Galaxy Buds di Samsung e in generale il prodotto di Apple non merita lo scettro della categoria.

Consumer Reports evidenzia che sul mercato sono disponibili auricolari wireless alternativi come Echo Buds di Amazon, meno costosi rispetto al prodotto Apple, ammettendo però che non offrono la stessa qualità audio. Gli AirPods Pro per l’organizzazione dei consumatori USA, riproducono il suono molto bene e sono da tenere in considerazione anche per altri benefici.

È lodata ad esempio la Modalità Trasparenza, che offre la possibilità di ascoltare i brani preferiti senza perdere i suoni dell’ambiente circostante, ideale per avvertire i suoni del traffico mentre si fa jogging o gli annunci in stazione mentre si aspetta il treno spiegando che un sistema di ventilazione con equalizzazione delle pressioni e meccanismi software lasciano attiva la giusta quantità di cancellazione del rumore, assicura che la voce risulti naturale anche se si indossano le cuffie, preservando al contempo un’esperienza di ascolto impeccabile. Non è Apple che ha inventato questa funzione, spiega ancora Consumer Reports, ma il sistema sulle AirPods Pro funziona egregiamente.

Per quanto riguarda il confronto con le Samsung Galaxy Buds, secondo Consumer Reports questi offrono un suono di migliore qualità, evidenziando però che non offrono la cancellazione attiva del rumore. A rendere particolarmente interessanti gli AirPods è l’integrazione con l’ecosistema Apple, imbattibile per qualunque concorrente ma i Galaxy Buds si prendono il primo gradino del podio.