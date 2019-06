Arriva macOS 10.15 Catalina: ecco tutti i Mac compatibili

Se volete aggiungere le novità del nuovo macOS 10.15 Catalina al vostro computer con la mela dovete prima controllare la data di produzione del vostro Mac.

In sintesi saranno compatibili in Mac e i MacBook pro dal 2012 in avanti e i MacBook dal 2015 in avanti: con l’uscita del nuovo macOS Catalina Apple ha pubblicato una nuova pagina che permette di verificare la compatibilità del proprio dispositivo.

Tra le indicazioni di base dei prodotti compatibili ci sono:

– MacBook (12”) inizio 2015 e successivi

– iMac fine 2012 e successivi,

– MacBook Air metà 2012 e successivo,

– iMac Pro 2017 e successivo (tutti),

– MacBook Pro 2012 e successivo

– Mac Pro 2013 e successivo.

L’unico dubbio riguarda il MacBook Pro 2012, essendo usciti due modelli in quell’anno. Le caratteristiche sono però molto simili è probabile che entrambi siano compatibili.

Vi ricordiamo che macOS 10.14 Mojave era compatibile praticamente con gli stessi identici dispostivi:

MacBook Inizio 2015 o seguenti

MacBook Air Metà 2012 o seguenti

MacBook Pro Metà 2012 o seguenti

Mac mini Fine 2012 o seguenti

iMac fine 2012 o seguenti

iMac Pro 2017

Nella lista di Catalina non abbiamo trovato Mac mini ma per analogia dovrebbe essere compatibile dala versione Fine 2012 e successivi.

Apple ha dunque prolungato ancora di un anno la vita OS di tutti i modelli con cui gira mac OS 10.14 Mojave.