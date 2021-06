macOS Monterey, novità per la funzione “Vai alla cartella” del Finder

L’opzione “Vai alla cartella” nel menu “Vai” del Finder di macOS è presente da anni ed è utile per passare a una cartella inserendone il nome del percorso. Basta selezionare il menu “Vai”, scegliere “Vai alla cartella” e inserire il percorso della cartella, per esempio /Libreria/Font/ o ~/Immagini/, quindi fare clic su Vai.

Una barra (/) all’inizio del nome del percorso indica che il punto di partenza è il livello superiore della struttura della cartella del computer. Una barra alla fine indica che questo è un percorso a una cartella, piuttosto che a un file. Il carattere tilde (~) indica la cartella Inizio dlel’utente. La maggior parte delle cartelle personali, quali Documenti, Musica e Immagini, sono nella cartella Inizio.

In macOS 12 Monterey, Apple ha cambiato un po’ l’interfaccia della finestra “Vai alla Cartella”: non appare più il campo che consente di inserire direttamente il percorso; è sempre possibile inserirlo ma ora è supportato il completamento automatico (con il tasto TAB) in tempo reale (dopo avere indicato almeno una lettera), alla stregua di quanto è possibile fare nel Terminale. La finestra permette di visualizzare i percorsi aperti di recente (funziona presente anche prima ma bisognava cliccare sull’icona in fondo al campo che permette di indicare il percorso).

Non è più ad esempio necessario inserire il percorso completo per accedere agli sfondo Scrivania ( /System/Library/Desktop Pictures) ma basta scrivere pochi caratteri sseguiti da Tab per completare automaticamente il percorso. Un doppio click sui percorsi indicati in basso nella finestra permette di aprire subito la cartella desiderata. Questa modalità di funzionamento di “Vai alla cartella” è presa in prestito anche su iPadOS 15 dall’app File.

La developer beta di macOS Monterey è già disponibile per i membri dell’Apple Developer Program su developer.apple.com . La versione beta pubblica sarà disponibile per tutti gli utenti Mac dal mese prossimo su beta.apple.com. macOS Monterey sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito

Abbiamo dedicato già diversi articoli di approfondimento al futuro sistema operativo per Mac. Trovate tutto nel tag dedicato a macOS 12.