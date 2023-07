macOS Ventura 13.5 risolve bug con dischi SATA sui Mac Pro

L’aggiornamento a macOS Ventura 13.5 risolve un bug con i dischi SATA (collegabili internamente) che potevano disconnettersi improvvisamente sui Mac Pro 2023 quando il computer si riattivava dallo stop.

Del bug in questione aveva riferito a goigno di quest’anno Apple in un documento di supporto; questo documento è stato ora aggiornato, spiegando che l’aggiornamento a macOS Ventura 13.5 risolve il problema.

Il Mac Pro 2023 può essere configurato con unità SSD da 1TB a 8TB ma tra le connessioni interne troviamo anche due porte Serial ATA (fino a 6 Gbps), utilizzabili per collegare dischi (SSD o tradizionali hard disk) con questa interfaccia

Apple spiega che il problema poteva essere riscontrato con alcuni modelli di unità SATA interneche potevano disconnettersi in modo imprevisto dal computer quando il Mac si riattiva dallo stato di stop. Il bug può verificarsi indifferentemente se il Mac entra automaticamente in stato stop o viene messo manualmente in stop.

Quando l’unità SATA interna si disconnette in modo imprevisto dal Mac Pro, sullo schermo appare il messaggio “Espulsione disco non corretta”.

Prima dell’aggiornamento a macOS Ventura 13.5, come soluzione temporanea, Apple suggeriva di disattivare lo stop modificando le impostazioni dello stop di sistema, andando su Impostazioni di Sistema > Schermata di blocco e da qui disattivando la voce che consente di impostare l’intervallo di tempo che deve trascorrere prima che il computer entri in stato di stop.