Marco Polo riunisce SMS, social media e chat video su iPhone e iPad

Il meglio degli SMS, dei social media e delle chat video in un unico posto: è quel che offre Marco Polo, un’app per iPhone e iPad che «a differenza delle tipiche app di social media è reale e affidabile: infatti, non vende i dati degli utenti per scopi pubblicitari» si legge nella descrizione su App Store.

Una delle caratteristiche principali e che non ci sono i “like” e non si promuovono confronti sociali: è insomma una di quelle app «che i genitori vorrebbero veder utilizzare dai propri figli», visto che non è possibile entrare in contatto con chiunque, ma solo di chi si possiede il numero di cellulare. Inoltre non mette limiti per la durata dei video né per lo spazio cloud nel quale vengono archiviati e permette di parlare faccia a faccia con amici e familiari anche se non sono utenti iPhone perché c’è pure la versione per Android.

L’app è completamente gratuita e priva di pubblicità, permette di messaggiare con un’altra persona ma anche di creare gruppi di chat e include effetti vocali e filtri per la fotocamera. Chi vuole può abbonarsi alla versione Plus che sblocca alcune funzionalità aggiuntive, come ad esempio l’avanzamento veloce nei video, il salvataggio dei file in HD e la possibilità di spegnere la fotocamera usando quindi solo il microfono come in una normale telefonata: il prezzo è di 9,99 dollari al mese per il singolo utente oppure 19,99 dollari al mese per il pacchetto famiglia che comprende un massimo di sei persone. Acquistando il pacchetto con rinnovo annuale il prezzo mensile viene praticamente dimezzato per l’utente singolo mentre quello famiglia verrebbe a costare meno di 2 dollari al mese.

L’app “Marco Polo” è sviluppata da Joya Communications, è gratuita e si scarica su App Store, dove ha ricevuto quasi 700 valutazioni con una media di 4,7 stelle su 5. La versione attuale è la numero 0.1340.1 e per poter essere installata richiede almeno 160 MB di spazio e la versione 12.1 di iOS e iPadOS. Dal punto di vista della privacy raccoglie informazioni sensibili, dati sull’utilizzo e diagnosi dell’app che vengono collegate all’identità dell’utente. C’è anche la versione per Android.