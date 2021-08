Xiaomi Youpin Bebird M9, la pulizia delle orecchie diventa smart a soli 25,99€

Xiaomi Youpin Bebird M9 è il piccolo endoscopio per una pulizia completa e profonda delle orecchie. E’ pure smart, perché si abbina allo smartphone e vi consente una igiene approfondita. Oggi più conveniente che mai, con uno sconto del 64%. Di listino costerebbe 72 euro circa, ma grazie al codice sconto MBM9 lo portate a casa ad appena 25,99 euro.

Xiaomi Youpin Bebird M9 ha dimensioni davvero ridotte, tanto da sembrare praticamente una penna. Nella estremità più alta è possibile attaccare una delle tante testine di pulizia comprese nella confezione, mentre l’endoscopio si potrà abbinare allo smartphone, per guardare in tempo reale l’aria da pulire, grazie ad una trasmissione di 30fps.

Al suo interno, nonostante le dimensioni ridotte, una capiente batteria da 350 mAh, che offre un’autonomia di circa 90 minuti, con una ricarica di pari tempo. Xiaomi Youpin Bebird M9 arriva a casa con tanto di basetta di ricarica, che rende l’accessorio ancor più elegante e moderno, da poter lasciare in bella vista sulla mensola dello specchio, così da essere pronto all’uso in qualsiasi momento.

Non solo, oltre all’endoscopio, in confezione sono presenti anche 17 accessori per l’igiene dell’orecchio, comprese le testine intercambiabili, per meglio adattarsi al proprio orecchio, oltre che per motivi igienici nel caso in cui lo si volesse condividere con la famiglia.

Solitamente Xiaomi Youpin Bebird M9 ha un costo di circa 72 euro, ma al momento grazie al codice sconto MBM9 lo si pagherà appena 25,99 euro, dunque con un risparmio netto del 64%. L’offerta sarà valida fino al 30 novembre 2021, ma ovviamente lo sconto è soggetto alla disponibilità delle scorte. Insomma, prima fate, meglio è.

