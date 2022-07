Ecco come funziona lo schermo sempre acceso di iPhone 14 Pro

Le voci su iPhone 14 Pro sono ormai solide e sempre più consistenti, sia per quel che concerne il nuovo design, sia per quanto riguarda alcune nuove funzioni, come la always-on. E mentre le versioni precedenti di iOS 16 avevano già riferimenti a una nuova modalità con schermo sempre acceso, anche gli sfondi del sistema sono stati aggiornati per sfruttare questa nuova tecnologia.

Per chi non sapesse di cosa si parla, un display always-on si traduce in un display sempre acceso. Questo permette al sistema di continuare a mostrare alcune informazioni sullo schermo, come l’orologio o l’icona delle notifiche, consumando pochissima energia della batteria, così da consentire all’utente di verificare alcune informazioni a schermo senza necessità di risvegliare completamente il dispositivo. Molti terminali Android permettono questa funzione, così come moltissimi smartwatch, Apple Watch Series 5 e versioni successive incluse.

Adesso, si vocifera da tempo che l’Always on display dovrebbe essere una funzione esclusiva dei modelli di iPhone 14 Pro. Questo perché le varianti Pro di quest’anno riceveranno un nuovo display a frequenza di aggiornamento variabile che scende fino a 1 Hz al secondo. Di conseguenza, dovrebbe consumare meno energia rispetto ai display attuali.

9to5Mac ha trovato diversi riferimenti al supporto del display sempre attivo in iOS 16, il che conferma tutte le voci di iPhone 14 Pro. C’è anche una modalità interna che Apple usa per testare la modalità always-on su iPhone 13. Come al solito, Apple sta cercando di dare una propria personalità alla funzione, e di non copiare quella esistente attualmente.

Quando si tratta di smartphone Android con display always-on, la funzione spegne tendenzialmente l’intero display, mostrando soltanto una schermata con i pixel accesi dell’orologio, della data, e delle icone delle notifiche. Con la nuova schermata di blocco in iOS 16, è diventato abbastanza chiaro che è probabile che l’iPhone segua un approccio simile. Tuttavia, Apple potrebbe lavorare a qualcosa di diverso per iPhone 14 Pro.

Basandosi sui file interni di iOS 16 beta 4, 9to5Mac ha scoperto che gli sfondi del sistema sono ora pronti per questa nuova modalità di visualizzazione always-on. Come già noto, iOS 16 non utilizza più immagini statiche per gli sfondi, piuttosto immagini vettoriali multi strato che mutano in tempo reale.

Ora, oltre ai vettori regolari, gli sfondi nativi (come quello predefinito e il Wallpaper con i pesci pagliaccio recentemente aggiunti) hanno anche un nuovo stato etichettato “Sleep”, che ha elementi molto scuri e sbiaditi. Gli sfondi in questo stato sono abbastanza simili ai quadranti di Apple Watch con always on attivato.

Una volta che l’utente spegne lo schermo di iPhone 14 Pro, lo sfondo passerà alla versione “Sleep”. Fondamentalmente, sembra che Apple replicherà lo stesso effetto dell’Apple Watch sull’iPhone 14 Pro. Ciò significa che gli utenti vedranno ancora il proprio sfondo, seppur in versione dark. Lo sfondo verrà visualizzato a piena luminosità una volta che l’utente toccherà lo schermo o premerà il pulsante di accensione.

I nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Pro dovrebbero essere presentati a settembre. Tutto quello che sappiamo dei futuri iPhone 14 Pro è riassunto in questo articolo. Per tutto quello che c’è da sapere su iOS 16, invece, il link da seguire è questo.