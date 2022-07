Hyundai e Kia, accordo per la mobilità di esplorazione della superficie lunare

Hyundai e Kia hanno annunciato di aver firmato un accordo di ricerca congiunta con sei istituti di ricerca coreani e di aver dato vita a un organo consultivo per sviluppare soluzioni di mobilità destinate a esplorare la superficie lunare. L’annuncio segue il successo del lancio di un razzo di produzione nazionale avvenuto a giugno.

“Abbiamo fatto il primo passo per trasformare in realtà la nostra visione della robotica e il concetto di metamobilità”, ha dichiarato Yongwha Kim, Executive Vice President e Head of R&D Planning & Coordination Center di Hyundai e Kia. “Espanderemo la portata dell’esperienza del movimento umano oltre i mezzi di trasporto tradizionali e oltre i confini della Terra per contribuire ulteriormente al progresso dell’umanità e aiutare a creare un futuro migliore”.

Con una collaborazione che dovrebbe iniziare già ad agosto, l’organo consultivo definirà il concept di mobilità per l’esplorazione lunare e le principali tecnologie di base, sviluppando ed esaminando strategie specifiche e misure di implementazione per operare sulla Luna. Hyundai e Kia supporteranno l’organo consultivo con le loro tecnologie di smart mobility.

Nell’ambito dell’accordo di ricerca multilaterale, i partner del settore privato e governativo integreranno le loro conoscenze e competenze promettendo di far progredire in modo significativo le tecnologie esistenti e progettare nuove soluzioni per la mobilità a sostegno dell’esplorazione della Luna. Le competenze saranno messe a disposizione in numerose aree, come le attrezzature per l’esplorazione, il software per il funzionamento della mobilità e le funzionalità di comunicazione a distanza.

Priva di aria, con temperature estreme e innumerevoli crateri e depositi di polvere lunare, composta da particelle taglienti e abrasive, la superficie della Luna è un ambiente eccezionalmente impervio. Se da un lato pone sfide significative allo sviluppo della mobilità per l’esplorazione della sua superficie, dall’altro rappresenta un terreno di prova definitivo e fornirà conoscenze preziose per accelerare ulteriormente la realizzazione di soluzioni di mobilità intelligenti e sostenibili sulla Terra.

Hyundai e Kia hanno costituito anche un organo consultivo interno con figure chiave per lo sviluppo e la gestione della mobilità sulla superficie lunare. Le risorse saranno messe a disposizione dal Robotics Lab di Hyundai e Kia, responsabile dello sviluppo dei robot. Le due aziende collaboreranno anche alla progettazione e all’interpretazione di software e hardware, alla #ecnologia di risposta all’ambiente spaziale e alle attrezzature speciali per condurre le missioni di esplorazione lunare.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.