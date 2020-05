Mascherine chirurgiche in pacchi da 50, 100, 150 o 200 pezzi a partire da 15,51 euro

Fase due non vuol dire fine emergenza, anzi: oggi ancora più di ieri serve la massima attenzione per uscire il più possibile dalla pandemia da coronavirus e un ottimo modo per riuscirci è dotarsi di adeguate precauzioni.

Tra queste ci sono le mascherine, di cui l’effettiva efficacia è ancora in fase di studio ma il cui uso è comunque consigliato quantomeno per diffondere nell’aria il quantitativo minore possibile di droplet, le famose “goccioline” di saliva che secondo gli scienziati rappresentano uno dei veicoli di trasmissione del virus Sars-CoV-2 più forti.

Per questo motivo siamo qui oggi a segnalarvi alcune delle offerte più interessanti attualmente attive. Ad esempio, se siete interessati ad acquistare le mascherine chirurgiche, con capacità di filtraggio pari al 95% in uscita e del 20% in entrata, al momento le trovate in offerta in pacchi da 50, 100, 150 oppure 200 pezzi.

I prezzi oscillano tra i 15,51 euro e i 74,79 euro in base al pacchetto scelto e al paese di spedizione. Le offerte più convenienti sono quelle con spedizione dalla Cina: per 54,22 euro si può infatti comprare il pacco da 200 pezzi, con un prezzo unitario pari a soli 27 centesimi. In alternativa c’è il pacco da 150 mascherine a 42,07 euro, a 28,56 euro quello con 100 mascherine oppure per soli 15,51 euro vi portate a casa il pacco con 50 mascherine, il cui costo unitario si aggira intorno ai 31 centesimi.

Le spedizioni dagli Stati Uniti alzano leggermente i prezzi tra i 5 e i 20 euro in base al kit scelto (20,56 euro per 50 mascherine, 37,39 euro per 100 mascherine, 57,02 euro il kit da 150 e 74,79 euro quello con 200 mascherine), ma il prezzo unitario resta comunque sempre inferiore (tra i 37 e i 41 centesimi) a quello delle mascherine che oggi si possono acquistare nelle nostre farmacie.

In Italia infatti il prezzo è stato fissato a 50 centesimi a mascherina, IVA esclusa, perciò gli utenti che le acquistano le pagheranno circa 61 centesimi l’una: per fare un raffronto, un pacco da 50 mascherine generalmente costa 30 euro, il doppio rispetto ai prezzi dell’offerta attuale.

Segnaliamo infine che dell’offerta fa parte anche una quinta opzione che prevede l’acquisto di un set da 50 mascherine ed una custodia in plastica rigida semitrasparente per riporla in sicurezza dopo l’uso: in questo caso il prezzo è di 19,24 euro per la spedizione dalla Cina oppure 24,52 euro se si opta per la spedizione dagli Stati Uniti.

Potete dare uno sguardo a tutti i prezzi cliccando qui. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.