Twitter per iOS ora mostra tutti i retweet con commenti in una sola posizione

Twitter sta modificando l’app per iOS, rendendo più semplice all’utente tenere traccia di ciò che gli utenti rispondono ai propri tweet. Sulla scorta di quanto testato in precedenza, l’app iOS di Twitter ora offre un’opzione per vedere tutti i retweet con commenti in un singolo feed.

La nuova funzione, dunque, sarà applicata a tutti i retweet con commenti, ossia quando qualcuno ci ha citato, invece di inoltrare un semplice retweet. Sarà sufficiente toccare il contatore del retweet per sapere se i follower ci hanno menzionato, hanno fatto altro tipo di osservazioni o hanno fornito informazioni utili. Qualche settimana fa il test è stato eseguito su Android, dove è stato già possibile accedere ad una scheda speciale per raccogliere tutti questi retweet.

Don’t miss the Tweets about your Tweet.

Now on iOS, you can see Retweets with comments all in one place. pic.twitter.com/oanjZfzC6y

— Twitter (@Twitter) May 12, 2020