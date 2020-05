Mascherine FFP2 KN95 in offerta a 1,59 euro ciascuna, misuratore pressione arteriosa a 12,99 euro

Il periodo di emergenza sanitaria è ancora in corso, ma anche per la fase 3, che si spera arriverà a breve, sarà sicuramente necessario dotarsi di mascherine protettive. Non fosse altro che per prendersi cura della propria salute. In questo articolo vi segnaliamo l’offerta su 10 mascherine KN95, dunque equivalenti alle FFP2, disponibili al momento a 15,99 euro, 1,59 euro cadauna.

Le mascherine in offerta per il viso sono realizzate in materiale di alta qualità, atte a proteggersi da particelle sospese nell’aria, oltre che dall’inquinamento quotidiano, comode da indossare, confortevoli anche per lunghi periodi. La mascherina in questione propone un’efficacia di protezione particolarmente alta, grazie ai suoi 5 strati, con un’efficienza di filtrazione è elevata.

Sono certificate contro le PM2.5, foschia, polvere, polveri sottili, e rispettano lo standard GB2626-2006. La confezione è da 10 pezzi, quindi assolutamente adatta per tutelare voi, la vostra famiglia, e chi vi sta più caro.

Al momento in offerta il pack da 10 costa appena 15,99 euro. Clicca qui per acquistare.

Inoltre, sempre in tema di salute e benessere, vi segnaliamo al momento anche la disponibilità in super offerta, appena 12,99 euro, del dispositivo per la misurazione della pressione arteriosa. E’ il modello per la misurazione da polso, che permette di operare e misurare con la semplice pressione di un pulsante.

Ideale per il monitoraggio quotidiano della pressione sanguigna permette di selezionare tra le unità di misurazione mmHg e kpa, potendo anche segnalare il battito cardiaco irregolare. Dispone di un pratico e ampio LCD per la letture dai dati registrati.

E’ studiato per qualsiasi tipologia di utente, con un range di circonferenza polso compresa tra i 13,5 ~ 19,5 cm, con un intervallo di misurazione di 20 ~ 280 mmHg e una frequenza del polso compresa tra i 40 e i 165 battiti al minuto.

Al momento si acquista in offerta a 12,99 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.