Sophia Coppola al lavoro per una serie drammatica per Apple TV+

Sophia Coppola sarà ancora una volta protagonista di Apple TV + con una serie drammatica. Sta collaborando, infatti, con la televisione in streaming di Cupertino, per sviluppare una serie tv basata sul romanzo “The Custom of the Country”. La regista di “The Virgin Suicides”, “Lost in Translation” e “Marie Antoinette” continuerà la sua collaborazione con Apple TV+ con lo sviluppo di uno show drammatico basato sul romanzo di Edith Wharton “The Custom of the Country”.

E’ probabile che si tratterà di una serie limitata a pochi episodi, o almeno è così che in questo momento se la sta prefigurando Apple. Il progetto di “The Custom of the Country” è la seconda produzione che coinvolge la Coppola. Arriva dopo la realizzazione di “On the Rocks”, il primo lungometraggio della partnership di Apple con lo studio A24. L’uscita del film “On the Rocks” con Bill Murray e Rashida Jones è prevista per quest’anno.

L’annuncio della collaborazione con A24 e Sophia Coppola era stata data già a inizio 2019, quando Apple aveva incominciato a lavorare al progetto di Apple TV+ con grandi nomi del mondo dello spettacolo e del cinema. La collaborazione con lo studio A24 costituisce parte di una pluriennale partnership non esclusiva. Lo studio è relativamente giovane, ma ha già maturato un certo numero di premi con film come “Moonlight”, “The Witch”, e “The Florida Project”.

Pubblicato per la prima volta nel 1913, “The Custom of the Country” è un romanzo che racconta le vicende di Undine Spragg, una ragazza del Midwest che tenta di farsi strada nella società di New York City. A differenza di molti altri romanzi della Wharton, non è mai stato adattato per il grande o il piccolo schermo. “Undine Spragg è la mia antieroina letteraria preferita e sono entusiasta di portarla sullo schermo per la prima volta”, ha affermato Sophia Coppola in un’intervista a Hollywood Reporter.

Negli Stati Uniti, intanto, il servizio di Apple TV+ cresce, ma il blocco delle produzioni inizia a delinearsi come un problema a vantaggio della concorrenza.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.