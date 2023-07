iPhone 15, tutti i modelli attesi con batterie più potenti

Secondo nuove indiscrezioni, iPhone 15 beneficerà di un aumento nelle capacità delle batterie, che saranno più grandi del 18%, mentre iPhone 15 Plus e iPhone 15 Pro potrebbero godere di una batteria più grande del 14%, e l’iPhone 15 Pro Max del 12%. Ecco quanti mAh avranno esattamente i prossimi iPhone, secondo le ultime voci.

La tabella che riportiamo in basso, come pubblicata da macrumors, indica che iPhone 15 avrà una batteria da 3.877 mAh, mentre il modello Plus da 4.912 mAh, con iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, rispettivamente, di 3.650 e 4.852 mAh.

Se corrette, queste modifiche significherebbero che 15 Plus aumenterebbe ulteriormente il suo vantaggio in termini di capacità della batteria rispetto al modello Pro Max, mentre il 15 Pro rimarrebbe il modello di iPhone con la batteria più piccola.

2021 2022 2023 iPhone 13: 3227mAh iPhone 14: 3279mAh iPhone 15: 3877mAh iPhone 13 mini: 2406mAh iPhone 14 Plus: 4325mAh iPhone 15 Plus: 4912mAh iPhone 13 Pro: 3095mAh iPhone 14 Pro: 3200mAh iPhone 15 Pro: 3650mAh iPhone 13 Pro Max: 4352mAh iPhone 14 Pro Max: 4323mAh iPhone 15 Pro Max: 4852mAh

Purtroppo l’attendibilità della fonte, indicata in un dipendente Foxconn, non è verificabile, ma le capacità riportate sembrano plausibili, soprattutto considerando il fatto che i modelli di iPhone di quest’anno dovrebbero diventare leggermente più spessi rispetto ai modelli attuali, offrendo quindi più spazio interno per batterie più grandi.

Con i miglioramenti di efficienza dei chip A16 e A17 Bionic, in abbinamento agli accumulatori più potenti, sembra molto probabile che l’intera gamma di iPhone possa vantare miglioramenti nell’autonomia complessiva.

ITHome ha anche evidenziato informazioni separate, attribuite a Foxconn e circolanti su Weibo, secondo le quali iPhone 15 Pro avrà di base 256GB di memoria integrata, raddoppiando la configurazione attuale di 128GB di memoria di base. Questo potrebbe diventare un altro elemento distintivo chiave tra i modelli Pro e non Pro, poiché si prevede ancora che iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno disponibili a partire da 128GB di memoria.

