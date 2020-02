Med Computer inaugura la nuova sede e il super Med Store di Piediripa, Macerata

Med Computer è il nome del gruppo che gestisce la catena di negozi Apple Premium Reseller Med Store e altri negozi diretti e affiliati: un gruppo in continua crescita che ha fatturato lo scorso anno 105 Milioni di Euro (con una crescita del 22% anno su anno) all’interno di Med Group che con altre società nel campo della ricerca e sviluppo software ha un fatturato cumulativo di 157 Milioni di Euro e impiega oltre 200 persone con età media di 25 anni.

La sede storica negli anni 2000 è stata sempre quella di Piediripa, collocata nella zona industriale di Macerata ed oltre agli uffici del gruppo ha ospitato anche un grande negozio dedicato ai prodotti Apple e Hi-Tech.

Per chi non conoscesse la lunga storia del gruppo possiamo ricordarvi che è nato negli 80 dopo il terremoto di Ancona con il suo fondatore, Sandro Parcaroli che proponeva ad ingegneri e progettisti l’Apple II e come sistema per il calcolo strutturale per quella che ai tempi si chiamava MED Camerino.

La nuova sede in qualche modo nasce come idea dopo un altro terremoto, quello che ha colpito anche le Marche nel 2016 e con l’idea di accompagnare la crescita del gruppo dando vita ad un progetto che desse lavoro anche alle valenze professionali e produttive del territorio, vero e proprio pallino della famiglia Parcaroli, legata all’area Maceratese con tante altre iniziative che vanno dalla sponsorizzazione di eventi culturali e sportivi.



E così il progetto, su un’area vicinissima alla sede originale ha visto la conduzione dello studio di architettura Harcome di Camerino dell’architetto Andrea Gianfelici e associati e l’intervento di aziende marchigiane nel campo delle costruzioni, carpenteria metallica, illuminotecnica e lavorazione vetro come iGuzzini Illuminazione, Ime, Promo, la Edildama che rappresentano delle eccellenze nel loro campo. I risultati? Li vedete nella galleria fotografica di questo articolo.

L’inaugurazione “ufficiale” con tanto di taglio del nastro si è svolta il primo febbraio 2020 e già dal pomeriggio le porte dell’area vendita sono aperte al grande pubblico che potrà ammirare non solo il grande spazio che ricorda per ampiezza e disposizione il layout degli Apple Store ma che si basa su design originale per tavoli, espositori e luci e che si raccorda con quello dei negozi Med Store che non sono Premium Reseller.

Anche se il punto vendita è notevole per assortimento e quantità di prodotti esposti sicuramente quello che genere il maggiore effetto “WOW” è l’accesso alla parte dedicata agli uffici e agli spazi di rappresentanza della sede: Una avvolgente scala elicoidale a pianta allungata che parte dal piano interrato e arriva fin sul grande terrazzo panoramico che è sorretta da due evocativi pilastri conici che supportano la rampa con “rami” di diverso diametro accompagnati da steli di dimensioni inferiori che in coppia sorreggono delle gemme in vetro, teche cubiche che al loro interno possono ospitare, come gioielli prodotti tecnologici di bellezza unica… quale miglior scelta della serie di iMac colorati che hanno rappresentato in qualche modo la rinascita di Apple e il ritorno di Med all’apertura della propria catena di negozi negli anni 2000?

La scala si dipana su per i vari livelli ed è rivestita nella parte superiore da una vetrata che in parte curva nelle pareti e che presenta una doppia curvatura nella copertura con un raccordo dei supporti in acciaio tra interno ed esterno ed una precisione di lavorazione stupefacente, frutto come detto di una lavorazione tra artigianale e industriale che ha dell’incredibile.

Incredibile poi la lavorazione del sottorampa (le ultime 3 foto qui sopra) che presenta un telaio dalle forme sinuose ed un telo teso che va a nascondere migliaia di Led che illuminano la parte sottostante.

Tutto il concept dell’illuminazione dell’edificio segue in ogni caso un mantra: risparmio, sostenibilità e confort per chi lavora all’interno di Med Computer: l’illuminazione è interamente a LED, il sistema di riscaldamento/ raffreddamento è interamente elettrici integrato in un sistema di domotica avanzato per la riduzione degli sprechi che sarà coaudiuvato dall’istallazione del sistema fotovoltaico con accumulatori per una completa autosufficienza.

Nei parcheggi è stata inserita la predisposizione per una colonnina elettrica ogni due posti auto.

Per quanto riguarda il confort è stato installato un sistema di depurazione e ricircolo dell’aria avanzatissimo con opzioni di condizionamento personalizzabile di stanza in stanza per rendere ogni ufficio il più accogliente possibile. Inoltre ogni scrivania è stata dotata di un monitor BENQ di nuovissima generazione, regolabile in altezza, per eliminare errori posturali e problemi alla vista.

La maggior parte del nostro personale è dotato di un computer portatile o un iPad per il lavoro in mobilità, quando rientrano alla loro scrivania potranno collegarsi ai loro monitor con hub USB-C per lavorare in maggiore comodità.

Anche se i trasferimenti dalla vecchia sede sono ancora in corso, l’obiettivo finale di MED non si limita alla nuova sede che abbiamo visitato: dall’altra parte della strada interna all’area (dove si trova la gru nella foto sotto) è in costruzione un ulteriore edificio che ospiterà gli uffici strettamente amministrativi e un piccolo anfiteatro con 180 posti per eventi e presentazioni con tecnologie di proiezione modernissime.

“E’ uno spazio fondamentale per un’azienda come la nostra” sostiene Stefano Parcaroli “Uno spazio del quale non abbiamo bisogno solo internamente per le nostre riunioni aziendali e i corsi dedicati a dipendenti, fornitori, partner e clienti, ma uno spazio che vogliamo render fruibile da tutta la città e dalle sue organizzazioni per organizzare eventi che al momento non hanno una degna casa. Sono convinto che questa struttura ci aiuterà a far fare un passo avanti anche da questo punto di vista alla nostra città. Inoltre questo auditorio è stato studiato per rispondere alle varie esigenze di chi organizza questo genere di eventi, e quindi tra le altre cose sarà dotato di una stanza attigua per il catering e due grandi stanze per le demo. Queste sale ospiteremo normalmente i nostri due experience center dedicati al mondo delle scuole e delle aziende, ma all’occorrenza potranno essere adibiti ad esporre e dimostrare altre soluzioni.

Sempre in questa struttura allestiremo un museo dedicato al mondo e ai prodotti Apple. Ci piacerebbe invitare in questa struttura le scuole di tutta Italia per delle giornate immersive tra tecnologia, storia e innovazione.”

Da parte nostra possiamo chiudere solo con un grosso “in bocca al Lupo” a MED per una ulteriore crescita a favore dell’azienda e de suo territorio e della possibilità degli appassionati e professionisti che lavorano con gli strumenti che ben conosciamo di trovare sempre un punto di riferimento e di confronto.

Per ulteriori informazioni su Med Store vi rimandiamo alla pagina dell’azienda.