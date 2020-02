Nell’ultimo trimestre Apple ha venduto più tablet di Samsung e Huawei messe insieme

Apple ha raggiunto la pole position come quote del mercato smartphone nell’ultimo trimestre, spinta partita dalla serie iPhone 11 che ha superato le aspettative degli analisti. Il sito PatentlyApple, citando dati IDC, fa notare un diverso dato interessante relativo al settore tablet, con una crescita per Apple pari al 22% anno su anno, mentre Samsung registra un calo del 7,4% e Huawei del 2,8%.

La nuova versione di iPad presentata a settembre ha rappresentato quasi il 65% delle spedizioni dei tablet Apple, permettendo all’azienda di guadagnare la quota del 36,5% rispertto al 29,6% dello stesso periodo dello scorso anno.

Il primo grafico di IDC evidenzia la crescita anno su anno nel Q42019; il secondo grafico evidenzia le spedizioni totali, con il confronto anno su anno. Complessivamente – come abbiamo spiegato qui – l’azienda ha registrato un fatturato trimestrale di 91,8 miliardi di dollari, un incremento del 9 percento rispetto al trimestre dello scorso anno e il massimo storico. Le vendite internazionali hanno rappresentato il 61 percento del fatturato trimestrale.

Nella presentazione dei risultati fiscali, il CEO Tim Cook ha dichiarato: “Durante il trimestre natalizio, la nostra base installata attiva di dispositivi è cresciuta in ciascuno dei nostri segmenti geografici e ha ora raggiunto oltre 1,5 miliardi di unità. Lo consideriamo un dato che dimostra la soddisfazione, il coinvolgimento e la fedeltà dei nostri clienti – oltre che un grande motore per la nostra crescita in tutti i settori”.