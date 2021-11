Apple al primo posto tra i brand di smartphone più venduti in Cina

Per la prima volta da dicembre 2015, Apple è diventata il primo brand tra i venditori di smartphone in Cina. A riferirlo è l’analista Varun Mishra di Counterpoint Research, spiegando che la rapida impennata nelle performance è merito della lineup di iPhone 13, con le vendite cresciute del del 46% mese su mese, il numero più elevato di sempre tenendo conto di tutti gli OEM che operano nel Paese.

Come termine di paragone, il mercato smartphone in Cina è cresciuto mese su mese solo del 2%. La performance stellare di Apple è arrivata in concomitanza della Giornata dei Single del’11 novembre, giorno atteso da molti utenti per comprare nuovi gadget e nel corso del quale sono state registrate vendite record di iPhone.

Huawei registra un costante declino; fino a gennaio 2021 era OPPO il brand numero 1 in Cina; a marzo era invece Vivo. Le dinamiche di mercato sono a quanto pare cambiate a ottobre, con l’arrivo dei nuovi iPhone, venduti a prezzo inferiore rispetto a quanto in precedenza erano venduti gli iPhone 12.

Huawei ha evidenziato un andamento resiliente nel segmento dei dispositivi premium, ma le cose sono cambiate con l’arrivo dei nuovi prodotti di Apple, e le potrebbero essere persino migliori per la Mela se questa riuscisse a risolvere la cronica mancanza di componenti che limitano la produzione.

“A causa di problematiche di approvvigionamento, i normali tempi di attesa per iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, variano tra le quattro e le cinque settimane”, riferisce l’analista, spiegando ancora che alcuni utenti sono disposti a pagare di più per avere il telefono subito.

L’analista riferisce ancora che i consumatori cinesi stanno diventano più maturi, propensi a comprare dispositivi top di gamma, e che le catene logistiche tendono a dare priorità a dispositivi top di gamma anche in virtù dei maggiori margini che riescono a ottenere.