Meta permetterà di separare gli account Instagram e Facebook

Meta ha annunciato una nuova e radicale mossa per conformarsi ai requisiti antitrust europei che entreranno in vigore a marzo con il Digital Markets Act siglato DMA: il colosso dei social permetterà agli utenti di scollegare e separare tra loro gli account di Instagram, Facebook e Messenger, così come quelli per Facebook Marketplace e Facebook Gaming.

Ciò significa che si avrà la possibilità di configurare ciascun account come un account completamente separato, senza dati condivisi tra le diverse piattaforme Meta.

Gli utenti che utilizzano Instagram e Facebook nell’UE, nello SEE e in Svizzera avranno presto diverse scelte su come gestire le loro esperienze tra i prodotti di Meta

Gli utenti che hanno già scelto di collegare i propri account di Instagram e Facebook potranno scegliere se:

continuare a mantenere collegati i propri account attraverso il Centro account, così che le loro informazioni vengano utilizzate su entrambi gli account di Instagram e Facebook;

gestire gli account di Instagram e Facebook separatamente in modo che le rispettive informazioni non vengano più utilizzate e condivise tra gli account.

La stessa opzione viene introdotta per Messenger. Le persone che utilizzano Facebook Messenger possono scegliere se desiderano continuare a utilizzare Facebook Messenger con il proprio account di Facebook, o se invece preferiscono creare un nuovo account di Messenger autonomo.

Chi sceglierà di creare un nuovo account di Messenger senza le informazioni di Facebook potrà utilizzare i servizi principali di Messenger come messaggistica privata, chat, chiamate vocali e video. Allo stesso modo sarà possibile operare per Marketplace e i giochi. Ovviamente, come è accaduto per il precedente annuncio riguardante l’esperienza senza pubblicità basata su abbonamento, queste nuove opzioni saranno limitate all’Europa.

Queste novità varranno per Italia, oltre che in Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera. Il Regno Unito rimane escluso in quanto non fa parte né dell’UE, né dello SEE.

Tutti gli articoli che parlano di Facebook sono disponibili qui, invece per quelli dedicati a Instagram si parte da questa pagina.