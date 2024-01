Iveco fornirà 400 autobus elettrici all’ATAC di Roma

Iveco ha firmato un contratto con ATAC S.p.A. (la società per i trasporti pubblici della Capitale) per la fornitura di oltre 400 nuovi autobus elettrici e la loro manutenzione “full service” per 10 anni.

Il contratto prevede la fornitura di 411 autobus elettrici, un affare da 300 milioni di euro, che include l’acquisto della flotta, un mix di mezzi da 12 e 18 metri, oltre alla loro manutenzione. A dicembre dello scorso anno Iveco ha siglato un contratto simile per la fornitura di 153 nuovi autobus elettrici con lìAzienda Trasporti Milanesi S.p.A. (ATM), che gestisce il trasporto pubblico a Milano e nel suo hinterland.

Le prime consegne dei bus elettrici Iveco a Roma sono previste entro la fine del 2024 e tutti gli autobus restanti saranno consegnati entro la metà del 2026.

Domenico Nucera, President, Bus Business Unit, Iveco Group dichiara “Siamo estremamente orgogliosi di contribuire in modo significativo alla transizione di Roma verso una mobilità più verde ed efficiente. La nostra offerta nel settore del trasporto passeggeri elettrico è sempre più forte, viene riconosciuta in tutto il mercato italiano e anche a livello internazionale”.

E ancora “Portare tutto ciò nella Capitale d’Italia, la ‘Città Eterna’, è un ottimo inizio di 2024, dopo un 2023 molto soddisfacente in termini di ordini per IVECO BUS”. I due contratti sono indicati come traguardi importanti nella transizione della città verso la mobilità sostenibile.

Gli autobus elettrici Iveco e-way di Iveco sono propsti da Iveco in tre diverse lunghezze (9,5 m, 12 m e 18 m) e con varie soluzioni di ricarica, dalla carica notturna lenta a quella rapida con pantografo. La struttura del veicolo è in acciaio inox, indicata come “la migliore soluzione contro la corrosione”, mentre la trazione è affidata a un motore elettrico posizionato centralmente e collegato direttamente al ponte posteriore.

Da segnalare l’EBS con ABS e ASR, i sistemi elettronici che assicurano la stabilità del veicolo anche nelle situazioni di guida più critiche. Le versioni da 12 m, 9,5 m e 10,7 m inoltre sono conformi alla norma R66.02 contro il ribaltamento. Per l’illuminazione anteriore si può optare per i proiettori Full LED per una visibilità a tutto campo.

