Mettersi il Mac in azienda? Zero pensieri con Kronos.tech

Il Mac serve solo per la produttività personale, la casa o la scuola? Sbagliato: il Mac è anche un eccellente strumento di lavoro per le aziende che trovano in esso affidabilità, sicurezza, flessibilità ed elevatissime prestazioni. Specialmente se si trova il giusto partner in grado di scatenarne tutte le potenzialità, come Kronos.tech.

L’azienda milanese, come ben sanno i nostri lettori e tutto il mondo della Mela che hanno imparato a conoscerla fin dal 1990 sotto la denominazione di Kronos Information Technology, è un riferimento nel settore dei system Integrator italiani e delle soluzioni IT personalizzate per le aziende, con una consolidata specializzazione proprio in prodotti Apple.

Nonostante un percorso fatto fin dall’inizio di riconoscimenti e di apprezzamenti da parte del mercato, Kronos.tech non si è seduta sugli allori acquisendo negli anni una serie di certificazioni che la collocano sul podio più alto quando si tratta di gestione di progetti.

Il vostro consulente sui prodotti Apple

Kronos in primo luogo ha raggiunto un importante traguardo, è infatti parte dell’Apple Consultants Network (ACN).

Diventare ACN significa essere in una ristretta cerchia di fornitori di servizi tecnologici indipendenti specializzati in soluzioni Apple per le grandi, piccole e medie imprese e capaci di aiutare le aziende ad identificare la tecnologia Apple più adatta alle proprie esigenze, configurare le soluzioni IT e fornire assistenza, inclusa la configurazione dei dispositivi mobili Apple e Android.

I tecnici ACN sono anche in grado di installare reti sicure e predisporre la distribuzione di soluzioni di backup garantendo la massima efficienza aziendale.

Sicurezza e gestione dei dispositivi Apple

Parlando di sicurezza e gestione di dispositivi Apple, Kronos.tech offre il meglio che si possa pensare.

I sistemisti sono certificati nell’utilizzo di JAMF che rappresenta lo standard nel MDM, il Mobile Device Management una soluzione software che consente di organizzare, in modo efficiente, un gran numero di dispositivi aziendali.

I tecnici JAMF sono in grado di predisporre iPhone, iPad, Mac e persino le Apple TV, mettendo nelle mani degli utenti finali l’esatta lo configurazione che le aziende richiedono; la piattaforma è anche in grado di assistere al ripristino software e alla ridefinizione dei dispositivi quando necessario.

Questo colma il divario tra ciò che offre Apple e ciò di cui hanno bisogno le aziende, fornendo soluzioni complete di gestione e sicurezza per tutti i dispositivi, all’interno di una rete complessa e distribuita, come può essere quella aziendale

Microsoft 365 in tutte le sue potenzialità

Difficilmente un’azienda, anche una che fonda il suo sistema su piattaforme Apple, può prescindere da un uso di Microsoft 365 anche qui Kronos.tech ha una risposta.

I suoi tecnici hanno una larga esperienza nella suite di Microsoft e sono capaci non solo di assistere nello sfruttamento di tutte le sue potenzialità, ma anche di fornire alle aziende la consulenza di cui hanno bisogno per scegliere il percorso di implementazione e utilizzo più adatto per le esigenze di produttività.

Google Workspace, lavorare smart senza segreti

E se invece state cercando un modo più “smart” per far collaborare i vostri dipendenti in modo creativo e credete che Google Workspace sia la strada, anche qui Kronos.tech ha una risposta con la gestione completa del servizio (on site o tramite helpdesk telefonico).

A disposizione ci sono tecnici certificati in consulenza, migrazione, gestione caselle e tutto ciò di cui le aziende necessitano per aumentare la produttività.

Col noleggio operativo, a tutto Mac senza preoccupazioni

Questo gigantesco paracadute appena descritto ed offerto dai tecnici Kronos.tech non basta? Allora ecco l’arma finale che dovrebbe convincervi ad adottare una piattaforma Apple con l’aiuto di Kronos.tech: la formula innovativa del “Noleggio operativo a costo zero”.

Con essa è possibile acquistare prodotti Apple in maniera vantaggiosa, con un prezzo mensile fisso che include assistenza tecnica e aggiornamenti

In pratica non dovrete preoccuparvi di nulla, dalla configurazione, ai settaggi per finire con la riparazione di iPhone, iPad, Mac e tutti i loro accessori. Penserà a tutto Kronos.tech.

Come parlare con Kronos.tech

Se a questo punto vi siete liberati da ogni remora e avete deciso di migrare la vostra azienda al mondo Apple oppure se siete stufi di fare i conti con tutti i grattacapi che derivano da una rete aziendale di dispositivi e servizi Apple gestita in maniera artigianale e approssimativa, non avete che da cliccare qui per contattare Kronos.tech.

Un consulente vi contatterà per esaminare insieme tutte le opportunità offerte dal mondo Apple, comprese anche quelle che forse ancora neppure vi immaginate.