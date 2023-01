Microsoft 365 Basic, l’abbonamento low cost che Apple dovrebbe fare

Servono pochi spiccioli per il nuovo abbonamento Microsoft 365 Basic che costa solamente 1,99 dollari e include 100 GB di spazio cloud OneDrive, accesso e utilizzo delle app Office Word, Excel e PowerPoint e anche Outlook, ma solo in versione mobile, oppure via internet tramite browser web.

Anche se la disponibilità inizierà a partire dal 30 gennaio in tutto il mondo, nel momento in cui scriviamo non conosciamo ancora il prezzo ufficiale in euro e per l’Italia. Ma considerando che tutti i prezzi ora a listino corrispondono a quelli USA, solo leggermente arrotondati, è lecito attendere un prezzo di 2 euro al mese per Microsoft 365 Basic in Italia.

Il pacchetto Basic include anche funzioni di sicurezza avanzate, tra cui crittografia dati per la casella mail di Outlook, verifica di link e collegamenti sospetti, scansione per rilevare virus e malware negli allegati di posta. Non solo: includerà anche l’accesso al supporto tecnico di Microsoft, con aiuto tramite telefono oppure via chat online, questo sia per le app di Microsoft 365 che per Windows 11.

Il colosso di Windows anticipa che successivamente al rilascio, lungo il corso dell’anno, arricchirà ulteriormente il pacchetto Microsoft 365 Basic con altre nuove funzioni. intervistato da The Verge, Gareth Oystryk, direttore product marketing Microsoft 365, promette nuove funzioni di sicurezza OneDrive in arrivo nell’abbonamento, tra cui la cassetta di sicurezza digitale Personal Vault, link con scadenza, rilevamento ransomware e recupero dati, fino al ripristino totale.

Nell’offerta Microsoft 365 con l’arrivo di Basic rimangono il piano gratuito, che include l’accesso alle versione solo web di Office e solamente 5GB di spazio OneDrive, il piano Microsoft 365 Personal da 7 euro (in USA a 6,99 dollari al mese), infine rimane anche il piano famiglia da 9,99 dollari al mese, 10 euro tondi in Italia.

In contemporanea Microsoft, come già annunciato, conferma che le app Office per dispositivi mobile e anche per Windows saranno rinominate Microsoft 365 più avanti nel corso del mese di gennaio. L’idea di un abbonamento base a prezzo contenuto sembra allettante: nei prossimi mesi scopriremo se la proposta avrà successo e se Apple magari prenderà ispirazione per un pacchetto simile.

Per scoprire come e perché dopo 30 anni Microsoft ha deciso di mandare in pensione lo storico marchio Office per sostituirlo con Microsoft 365 rimandiamo a questo articolo di macitynet.