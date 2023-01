Microsoft chiuderà il metaverso di AltspaceVR il 10 marzo

Microsoft sta restringendo le sue ambizioni relative al metaverso. In un post sul blog ufficiale, la società ha annunciato che chiuderà AltspaceVR, la piattaforma di realtà virtuale sociale che la società ha acquisito nel 2017, il 10 marzo 2023.

Microsoft ha attribuito la decisione al desiderio di concentrarsi su Mesh, la piattaforma di realtà mista che l’azienda ha annunciato nel 2021 e che in seguito ha riferito sarebbe arrivata su Teams.

Non vediamo l’ora di vedere ciò che verrà, incluso il nostro lancio di Microsoft Mesh, una nuova piattaforma per la connessione e la collaborazione, che consentirà di creare luoghi di lavoro in tutto il mondo

A breve termine stiamo concentrando i nostri sforzi di realtà virtuale sulle esperienze relative al posto di lavoro, imparando da e insieme ai nostri primi clienti e partner e assicurando di fornire una base che consenta sicurezza, fiducia e conformità. Nel corso del tempo, speriamo di estenderla all’esperienza del consumatore