Microsoft ha presentato Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 per aziende

Microsoft ha annunciato due nuovi dispositivi Surface, il “Surface Pro 10 per aziende” e il “Surface Laptop 6 per aziende”, tutti e due con integrati processori Core Ultra di ultima generazione, un Neural Processing Unit (NPU) e il nuovo tasto Copilot per richiamare funzionalità AI.

I dispositivi saranno disponibili dal 9 aprile e possono essere già pre-ordinati. Il Surface Pro 10 parte da 1429 € e può essere configurato con processore Core Ultra 5 135U o Core Ultra 7 165U, fino a 64GB di memoria RAM, e con unità SSD da 256GB, 512GB o 1TB. Lo schermo antiriflesso è un toch screen da 13″ con risoluzione 2880 × 1920 (267 ppi). La fotocamera anteriore è full HD 1440p, quella posteriore è una full HD 4K da 10MP. Sul versante audio sono presenti due microfoni, altoparlanti stereo da 2W con Dolby Atmos e supporto per Bluettoh LE. Sono presenti 2 porte USB-C per ricarica, trasferimento dati e Displayport. Non manca Wi-Fi 6E e la tecnologia Bluetooth 5.3. I colori disponibili sono platino e nero.

Anche il Surface Laptop 6 per le aziende parte da 1429,00 euro e la data di arrivo prevista è il 9 aprile. Quest’ultimo modello vanta processore Intel Core Ultra 135H con touchscreen antiriflesso da 13,5 o da 15 pollici, 8GB, 16GB o 32GB di memoria RAM, unità SSD da 256GB o 512GB. Anche per questi modelli i colori disponibili sono platino e nero. La risoluzione del display touchscreen da 13,5″ è di 2256 × 1504 (201 ppi); quella del display touchscreen da 15″ è di 2496 × 1664 (201 ppi). Entrambi i modelli vantano videocamera Full HD da 1080p, fotocamera per l’autenticazione tramite il riconoscimento del volto con Windows Hello, due microfoni, altoparlanti con Dolby Atmos, supporto per Bluetooth LE Audio. Sul versante porte abbiamo: USB-C con USB 4 / Thunderbolt per ricarica, trasferimento dati, DisplayPort 2.1, USB-A 3.1, Jack per cuffia da 3,5 mm, Porta Surface Connect. La variante da 15″ integra in alcuni mercati lo slot integrato per il lettore di smart card.

Microsoft riferisce di avere migliorato la sostenibilità con l’uso di materiali riciclati e permette di sostituire vari componenti. Sui nuovi dispsositivi è stampato un codice QR che consente di ottenere il manuale di servizio. Sono inoltre indicati il numero di viti e il tipo di cacciavite da utilizzare per lo smontaggio.