Offerte di primavera su Fire TV Stick 4K e Fire Tv Stick 4K Max, ora ai minimi storici

In occasione della festa delle offerte di primavera le Fire TV Stick 4K e la Fire Tv Stick 4K Max vanno al minimo storico, la prima la pagate solo 39,99 € invece del prezzo di listino di 70€., la seconda la pagate invece 49,99 € invece di 79,99 €

La Fire Tv Stick 4K in sconto è la seconda generazione che si distingue dalla prima per alcuni dettagli. In particolare ha un processore più potente, Wi-fi 6 e più RAM. Ha uno spazio di archiviazione di 8 GB e processore Quad core da 1,7 Ghz.

Il resto è identico al modello precedente. Abbiamo quindi supporto, come dice il nome, al 4K, il telecomando vocale Alexa, con appositi tasti per controllare TV, soundbar e ricevitori compatibili, potendo spegnerli e accenderli, oltre che regolarne il volume oppure disattivarlo. Il telecomando permette anche di richiamare Netflix, Prime Music e Video oltre e il pannello delle applicazioni.

Fire Stick 4K supporta i formati 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e HDR10+ e Dolby Atmos per alcuni titoli Prime Video selezionati. Naturalmente, è compatibile con tutte le app di streaming più usate, quali Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Infinity, RaiPlay e molti altri servizi. Grazie al rinnovato supporto Alexa possibile scoprire migliaia app e Skill, oltre a usare i browser Firefox e Silk per navigare tra milioni di siti web.

Grazie ai comandi vocali Alexa sarà possibile, ad esempio, guardare direttamente sulla TV le immagini in diretta delle telecamere di sicurezza compatibili, controlla che tempo fa, abbassare le luci e ascolta la musica.

La Fire Tv 4K Max ha tutte le funzioni della versione 4K ma offre 16 GB di memoria, supporto Wi-Fi 6E, processore più veloce (2 GHz) e la presentazione in modalità salvaschermo di opere d’arte.

Fire TV Stick 4K Max di 2a generazione ha anche un nuovo telecomando Alexa Enhanced Edition, che ha un pulsante “Recenti“, per accedere all’app o al canale utilizzato più di recente.