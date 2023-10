Microsoft migliora OneDrive con nuove funzioni e AI

Microsoft ha annunciato la terza generazione di OneDrive, il suo servizio di cloud storage e backup accessibile tramite browser e app desktop o app per dispositivi mobili (smartphone o tablet).

Tra le nuove funzionalità disponibili con OneDrive, c’è il copilot per l’IA, la riprogettazione di elementi grafici e migliorie nella modalità con la quale in ambito commerciale è possibile condividere e usare documenti sul cloud.

OneDrive ospita migliaia di miliardi di file, usati da utenti domestici e aziende, e ogni giorno, secondo i dati forniti da Microsoft stessa, vengono aggiunti 2 miliardi di file.

Più facile lavorare in condivisione

Le novità che riguardano l’ambito commerciale hanno a che fare con migliorie nella gestione dei file via web e dalle varie app della suite Office.

Per chi lavora con file condivisi con colleghi, la nuova “vista persone” semplifica la gestione, visualizzando volti e nomi delle persone con le quali condividiamo i documenti. È possibile applicare filtri per individuare il collega di nostro interesse o “pinnare” il collega in alto nell’elenco di quelli visualizzati.

È possibile assegnare colori alle cartelle, e questi sono visibili anche dai colleghi.

È possibile creare una cartella dei Preferiti su OneDrive e questa apparirà su OneDrive per il web e nei programmi della suite Office.

Utile anche il riepilogo giornaliero che mostra i vari file condivisi, modifiche a documenti, nuovi commenti e i documenti correlati alle riunioni che si svolgeranno in quella giornata.

Le funzionalità AI e le compatibiltà con file CAD e PDF

Per quanto concerne le funzionalità che sfruttano l’AI (pensate per gli abbonati a Microsoft 365 con licenza specifica) quest’ultima può suggerire i file che potrebbero servire nella sezione “For You” (per te). È prevista anche la generazione di riassunti dai testi, con richieste che è possibile fare in linguaggio naturale (qui i dettagli).

La versione desktop di OneDrive consente di aprire e modificare varie tipologie di file (anche PDF e CAD) e una nuova versione dell’app permetterà di accedere ai file su OneDrive e SharePoint da Teams.

Per l’inizio del prossimo anno sono previste ulteriori novità, inclusa File on demand, funzionalità di sincronizzazione e accesso offline. La modalità offline consente di lavorare senza che sia obbligatorio il collegamento ad Internet sui file nel browser (eventuali modifiche verranno sincronizzate quando la connessione verrà ripristinata).