iPhone 14 Plus 512 Gb a 500€ meno di iPhone 15

Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato diverse volte prezzi interessanti su iPhonen 14, ma oggi ce n’è uno più interessante di tanti altri: iPhone 14 Plus a 999 € per la versione da 512 GB, 500 euro meno del corrispettivo iPhone 15

iPhone 14 Plus (recensito qui) è il prodotto entry level di Apple per l’anno 2022/2023 nel campo della telefonia. Non sono molto diversi da iPhone 13 (che resta comunque in produzione, ma aggiungono un processore potenziato e alcune funzioni come il rilevamento incidenti anche se è diverso dall’ultimo iPhone 15 Plus che ha un nuovo processore, nuovo sensore e porta USB-C

In ogni caso resta un prodotto di assoluto interesse e anche se non è una novità resta molto appetibile da chi cerca in questa fascia di prezzo, grande schermo da 6,7 pollici. Si tratta del display più grande in assoluto da sempre negli smartphone Apple, almeno per le dimensioni, che abbiamo visto fin dai tempi di iPhone 14 Max e Plus, anche se in iPhone 14 manca del refresh adattivo e della funzione sempre acceso.

Le specifiche sono le stesse di iPhone 14. Le elenchiamo qui sotto così come le presenta Amazon che è un partner Apple

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce

Modalità Cinema: ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps

Modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi

Rilevamento incidenti: una tecnologia salvavita che chiama i soccorsi se tu non puoi

Una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 26 ore di riproduzione video

Chip A15 Bionic con GPU 5core per prestazioni fulminee. Reti cellulari 5G ultrarapide