In Microsoft Office arrivano strumenti per audio e video

Per alcuni era ora, per altri forse è fin troppo tardi: oltre a Loop, Microsoft amplia e potenzia la suite di produttività Office 365 integrando per la prima volta strumenti per video editing, registrazione audio, funzioni di suggerimento basate su Intelligenza artificiale e anche nuovi strumenti per sviluppatori.

I nuovi strumenti di video editing in Microsoft Office sono quelli di Clipchamp, startup acquisita a settembre dal colosso di Redmond. Sono pensati per qualsiasi tipo di utente, anche per chi non ha alcuna esperienza nel montaggio video: possono essere impiegati per realizzare video da progetti e documenti Office, ma anche per creare filmati personali e per la famiglia.

La registrazione audio in PowerPoint permette di catturare parlato e suoni che possono essere impiegati durante la riproduzione di presentazioni non dal vivo. In questo modo sarà possibile annotare e commentare le slide, personalizzare lo sfondo e scegliere la visuale ritenuta migliore per la presentazione. La multinazionale di Windows indica questi strumenti come uno «studio di registrazione» ma per iniziare a usarli occorre attendere ancora perché arriveranno all’inizio del 2022.

Invece con le funzioni Contest IQ in Microsoft 365 arrivano suggerimenti e consigli contestualizzati, basati sull’Intelligenza Artificiale, in base a quello che l’utente sta facendo. Queste funzioni saranno introdotte inizialmente a partire da Editor, come rileva Engadget: per esempio il sistema suggerirà i contatti rilevanti quando l’utente vuole taggare qualcuno oppure consiglierà gli orari delle riunioni tenendo presente la disponibilità di tutti i partecipanti.

Infine Microsoft introduce ambiente di lavoro e strumenti dedicati a JavaScript in Excel, utilizzabili dagli sviluppatori per creare tipi e set di dati personalizzati e funzioni: arriveranno entro il mese di novembre inizialmente come anteprima.

Microsoft ha annunciato una collaborazione con Sega per il progetto Super Game. Negli scorsi giorni la multinazionale di Redmond ha superato Apple come azienda più capitalizzata al mondo.