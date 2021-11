Windows 10 a 7€ e Windows 11 a 15€ grazie alla super promo di Keysfan

Keysfan.com è il negozio online per software e giochi in digitale. Tra i tanti prodotti in stock sono disponibili anche software per la produttività, tra cui l’indispensabile Windows 10, che si acquista a partire da 7,11 euro, grazie alla promo 11.11 Crazy Sales. Di seguito tutti i link per i migliori acquisti.

Windows 10 Professional a 7,11 EURO – Windows 10 non ha bisogno di presentazioni ed è stato apprezzato come sistema operativo stabile e affidabile. Inoltre, è adesso indispensabile per eseguire l’aggiornamento a Windows 11 gratuitamente.

Windows 10 Pro Professional – 2 PC a 11.11 EURO – Se si vuole ottenere Windows 10 per più di un computer, questa offerta speciale è la migliore da scegliere. A 11,11 euro è possibile acquistare due copie di questo sistema operativo.

Windows 11 Professional CD-Key a 15.11 EURO – L’ultimo sistema operativo è uscito da appena un mese e per una maggiore produttività è già in sconto a poco più di 15 euro.

Microsoft Office 2021 Professional Plus a 36,99 EURO – Microsoft Office 2021 è l’ultima versione della suite Office lanciata con Windows 11. Include tutti i programmi ben noti, mentre molte nuove funzionalità e modelli rendono la formattazione più semplice che mai. Il prodotto che si riceverà è sia per uso personale, che commerciale.

Altri prodotti a prezzi scontati:

Nuovo Office 2021 per Mac con codice sconto del 50%: BKS50

Altri sconti

62% di sconto off con il codice BKS62.

Keysfan.com offre una soluzione sicura ed economica per aggiornare il tuo PC. Fare acquisti su Keysfan.com è facilissimo, è possibile Puoi scegliere molti metodi di pagamento fra cui anche Paypal.

Subito dopo l’ordine, riceverai un’e-mail con i codici di attivazione, senza dover aspettare giorni. In caso di domande, il servizio clienti fornirà il supporto rapido e completo, basta inviare loro una e-mail al seguente indirizzo: [email protected]