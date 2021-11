Microsoft Loop è la nuova app Office per lavoro e collaborazione

La produttività online di Fluid Framework si evolve e arriva a maturazione con Microsoft Loop, una nuova piattaforma integrata in Office e nuova e app di Microsoft Office pensati e progettati per lavorare in scenari di lavoro ibrido e per collaborare a distanza su qualsiasi progetto.

Proprio come Fluid Framework il cuore di tutto è costituito da blocchi di contenuto Office che possono essere copiati, incollati e condivisi con altri utenti e colleghi per collaborare in tempo reale. Gli altri due elementi base sono Loop Pages e Loop workspaces.

Le componenti e i contenuti Loop possono esistere attraverso più app tramite le quali chiunque può lavorare e contribuire, mentre i contenuti risultano sempre aggiornati in tempo reale. Per esempio una componente Loop può essere un elenco condiviso nei canali Teams, contenuto che risulta allo stesso tempo visibile in una pagina Loop, nelle note del calendario, pronto per essere copiato in una mail di Outlook, sempre disponibile per modifiche e sempre aggiornato in tempo reale man mano che l’elenco viene modificato.

Infine tutte le componenti di un progetto risultano visibili e disponibili per la collaborazione in Microsoft Loop workspaces, una sorta di hub centralizzato in cui è possibile trovare una lista di tutte le componenti Loop, pagine Loop e anche degli utenti che in quel momento ci stanno lavorando. In questo articolo riportiamo da The Verge immagini e GIF di Microsoft che mostrano esempi di Loop in azione. Microsoft suggerisce di pensare a Loop workspaces come «Una sorta di moderno File Explorer dove tutto è live e collaborativo».

Infine l’ultimo tassello del sistema è costituito dall’app Microsoft Loop che viene descritta come «Una nuova app che si sposta liberamente tra le applicazioni, consentendo ai team di pensare, pianificare e creare insieme. Puoi organizzare tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo progetto (file, collegamenti e dati di altre app) in un’unica area di lavoro. È facile utilizzare componenti portatili per completare il lavoro in chat, riunioni o documenti, sapendo che il contenuto rimane sempre sincronizzato».

Inizialmente, già a partire dal mese di novembre, Microsoft Loop inizierà ad apparire all’interno di Teams, Outlook, OneNote e altre app della suite Microsoft 365. Invece l’app dedicata Microsoft Loop verrà rilasciata successivamente: ulteriori dettagli saranno rivelati nei prossimi mesi.

