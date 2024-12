L’amore tra Microsoft e OpenAI diventa una coppia aperta

Pubblicità

Ancora prima del boom Intelligenza Artificiale la collaborazione con OpenAI ha permesso a Microsoft di superare tutti a destra, ma i rapporti tra le due società sembrano raffreddarsi già verso la fine di quest’anno: secondo diversi report Microsoft ritiene troppo lento e troppo costoso il modello GPT-4 per alimentare 365 Copilot.

Il riferimento a lentezza e costo elevato punta soprattutto agli utenti business e aziendali. La multinazionale di Windows ha incluso l’assistente AI nei pacchetti Microsoft 365 insieme agli strumenti di produttività Office, alzando però anche il prezzo degli abbonamenti.

Secondo fonti riportate da Reuters molti clienti avrebbero interrotto l’uso dell’assistente AI terminato il periodo di prova iniziale, in ogni caso Microsoft prevede un aumento degli abbonati nel 2025. Anche tra Microsoft e OpenAI il problema sembra quello comune a diversi assistenti AI: gli elevati costi in infrastruttura che finora non si trasformano in aumento dei ricavi.

Per tutte queste ragioni, e nonostante i 14 miliardi di dollari concessi in finanziamenti a OpenAI, Microsoft sta già impiegando modelli AI alternativi, sia proprietari che terze parti, più compatti e meno costosi.

Pur senza elaborare sullo stato delle relazioni tra le due aziende, un portavoce Microsoft conferma che la multinazionale impiega già diversi modelli AI, non solo OpenAI:

“Incorporiamo vari modelli di OpenAI e Microsoft a seconda del prodotto e dell’esperienza”.

Oltre al modello proprietario Phi-4, Microsoft impiega modelli con pesi open personalizzandoli: in entrambi i casi l’obiettivo è quello di rendere più veloce ed efficiente 365 Copilot per ridurre i costi di funzione e gestione.

Già a ottobre GitHub, di proprietà Microsoft, ha iniziato a impiegare anche modelli AI di Anthropic e Google, strategia di affiancamnto ai modelli di OpenAI che ora viene estesa ad altre divisioni e prodotti Microsoft.

A dicembre Google ha chiesto al governo USA di bloccare l’accordo esclusivo tra Microsoft e OpenAI, invece Elon Musk ha denunciato le due società per pratiche anticoncorrenziali.

Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet, invece per le notizie sull’Intelligenza Artificiale si parte da questa pagina.