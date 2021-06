Microsoft presenterà il nuovo Windows il 24 giugno

Dopo aver fatto riferimento alla “prossima generazione di Windows” nel corso della conferenza per sviluppatori Build 2021, versione che, secondo le parole CEO di Microsoft, Satya Nadella, sarà “uno degli aggiornamenti più significativi dell’ultimo decennio”, Microsoft ha ufficialmente annunciato che svelerà la nuova versione del suo sistema operativo il 24 giugno alle 17 ora italiana. L’azienda ha cominciato a inviare inviti ai media, spiegando che il CEO Satya Nadella e lo chief product officer Panos Panay saranno presenti all’evento.

Nel corso dell’ultima conferenza per sviluppatori, Nadella ha dichiarato che Microsoft sta testando il nuovo Windows da alcuni mesi. Indiscrezioni riferiscono che la “prossima generazione di Windows” – nome in codice “Sun Valley” – dovrebbe offrire un’esperienza rinnovata per quanto riguarda il Microsoft Store, sia per gli utenti che per gli sviluppatori. Si vocifera di radicali cambiamenti estetici a livello di interfaccia, con una grafica moderna e più coerente tra le varie finestre del sistema operativo. La Casa di Redmond dovrebbe sfruttare il Fluent Design, nuove animazioni per l’apertura e la chiusura delle finestre, angoli arrotondati e sfondi trasparenti. Cambiamenti sono previsti anche per il menu Start (fluttuante) e la barra delle applicazioni.

Nadella ha parlato di “nuove opportunità per gli sviluppatori”; il riferimento dovrebbe essere a a cambiamenti che vedremo nello store digitale con un modello migliore (rispetto a quelli offerti da Apple e Google) per i creator che vogliono offrire i loro prodotti su Windows. C’è chi ipotizza addirittura la possibilità che gli sviluppatori possano inserire negozi in-app, senza necessariamente condividere i propri incassi con Microsoft.

