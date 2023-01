Microsoft accusa il colpo nel secondo trimestre 2023

A giudicare dal fatturato di 52,7 miliardi di dollari, non sembrerebbe una società che ha da poco annunciato che a breve licenzierà 10.000 dipendenti, ma occorre rilevare che a parte ricavi e cloud che tengono, quasi tutto il resto del bilancio Microsoft del secondo trimestre 2023 è in sofferenza.

Prima le buone nuove. Come avviene ormai da anni il business cloud di Microsoft è in crescita e per ora continua a farlo anche in questo periodo turbolento, segnando +18% rispetto allo scorso anno, toccando quota 21,5 miliardi di dollari. Sempre rispetto allo stesso periodo del 2022, il fatturato totale della società di 52,7 miliardi segna un aumento dl 2%. Cresce dell’11% il fatturato Office 365 Commercial per aziende, bene anche LinkedIn con fatturato in aumento del 10%.

Purtroppo è in calo quasi tutto il resto del bilancio Microsoft per il secondo trimestre 2023. Il crollo del mercato dei computer trascina giù anche la divisione More Personal Computing con 14,2 miliardi, quindi il 19% meno rispetto al 2022: qui rientrano Windows, Xbox e hardware PC. Le cose non vanno bene nemmeno per i costruttori PC visto che il fatturato delle licenze Windows per costruttori PC è crollato del 39%.

La stessa percentuale di calo -39% è registrata anche dalla divisione dispositivi, segno di scarsa domanda di computer Surface durante il periodo di sconti e festività di Natale. Flessione più contenuta del 12%, ma pur sempre in calo a doppia cifra, per la divisione contenuti e servizi di Xbox.

In questi giorni sono attesi i risultati trimestrali dei principali colossi IT, la maggior parte dei quali hanno annunciato licenziamenti di massa nelle ultime settimane. In questo articolo trovate i dati riguardanti i settori e le divisioni più colpite dai vari licenziamenti in Google, Microsoft e Amazon.

Ad eccezione di alcune voci non confermate, per il momento sembra che Apple stia resistendo meglio dei concorrenti. Apple presenterà i risultati del primo trimestre fiscale 2023 il due febbraio.