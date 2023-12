MacX DVD Ripper Pro in sconto fino al 55% per Natale e offerta 4 per 1

Col Natale alle porte, il momento di godersi i film preferiti sul divano è finalmente giunto: perciò quale momento migliore per dotarsi del software adatto a convertire i vostri DVD in video riproducibili senza intoppi su qualsiasi dispositivo? Così si ottiene il meglio dei due mondi: l’alta qualità del DVD originale che avete nella teca, con la versatilità degli smartphone e dei tablet, tramite cui poter guardare i film ovunque e in qualsiasi momento, anche offline.

In tal caso come dicevamo per festeggiare questo Natale la licenza completa di MacX DVD Ripper Pro è in sconto. Per i primi 50 ordini si paga meno della metà, con un taglio di prezzo del 55%, perciò vi costa soltanto 29,95$; i successivi 200 clienti risparmiano il 30%; gli ultimi 500 invece possono beneficiare di una riduzione di prezzo del 20%. E in regalo ci sono anche quattro software per un valore complessivo di 188,95 $: continuate a leggere questo articolo per saperne di più.

I vantaggi

Un programma come questo è molto utile perché consente di creare una copia digitale dei propri DVD, così in caso l’originale dovesse danneggiarsi, è sempre possibile rimasterizzarne una copia perfetta. Meglio ancora: si può usare proprio per copiare i DVD del proprio catalogo in modo da non rovinare gli originali, usando la copia per guardare e riguardare decine di volte i propri film preferiti.

Nel caso di MacX DVD Ripper Pro, mettete le mani su un programma completo con cui convertire DVD in MP4, MOV, FLV, MPEG4 o uno degli altri 350 formati disponibili. È in grado di lavorare coi video in Full HD, in HEVC/H.265 e H.264, e può esportarli nel formato a misura di iPhone, iPad, dispositivi Android, lettori video per auto, TV, computer e via dicendo.

Così film vecchi e nuovi, serie TV e cartoni animati per bambini sono salvi perché l’utente può sua decidere di copiare il DVD su un nuovo disco, sia creare l’archivio ISO in modo da avere una copia perfetta dell’originale, senza alcuna perdita di qualità.

E poi è velocissimo: grazie alle sue tecnologie di accelerazione hardware di livello 3, è in grado di copiare un DVD in appena 5 minuti.

La promozione

Come dicevamo per festeggiare questo Natale l’azienda ha deciso di scontare la licenza completa di MacX DVD Ripper Pro, che normalmente costa 69,95 $, secondo il seguente schema:

55% di sconto per i primi 50 ordini, il prezzo è di 20,95 $

per i primi 50 ordini, il prezzo è di 20,95 $ 30% di sconto per i successivi 200 ordini, il prezzo è di 46,95 $

per i successivi 200 ordini, il prezzo è di 46,95 $ 20% di sconto per i successivi 500 ordini, il prezzo è di 52,95 $

Non solo: chi approfitta di questa promozione riceve quattro software in regalo, per un valore complessivo di 188,93 $. Ovvero:

MacBooster 8 , per ottimizzare le prestazioni del Mac in un click (abbonamento 6 mesi, vale 59,99 $)

, per ottimizzare le prestazioni del Mac in un click (abbonamento 6 mesi, vale 59,99 $) DoYourData NTFS for Mac , per accedere con facilità alle unità NTFS su Mac (licenza a vita, vale 49 $)

, per accedere con facilità alle unità NTFS su Mac (licenza a vita, vale 49 $) Coolmuster Data Recovery for Mac , per recuperare documenti, email, foto, video, file audio e altri dati da dischi con problemi (licenza a vita, vale 39,95 $)

, per recuperare documenti, email, foto, video, file audio e altri dati da dischi con problemi (licenza a vita, vale 39,95 $) Sticky Password Premium, per archiviare e gestire tutte le password da un’unica applicazione (abbonamento 12 mesi, vale 39,99 $)

Chi vuole, prima di comprare la licenza completa di MacX DVD Ripper Pro, è possibile provare la versione gratuita dell’app, così da saggiarne le varie funzionalità. Tenete tuttavia presente che l’offerta è legata al numero di licenze vendute, perciò chi arriva prima, meno spende.