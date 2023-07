Milano è la più cara in Europa per costo taxi da aeroporto al centro

Con l’arrivo delle vacanze estive, gli sviluppatori di FREENOW, app dedicata alla mobilità, hanno presentato la classifica delle città il cui centro è più distante dall’aeroporto e il relativo costo della corsa in taxi.

L’analisi dei viaggi in taxi dall’aeroporto al centro città mostra le tariffe medie e fisse per la corsa, nonché la distanza e la durata di tali spostamenti. L’analisi di FREENOW indica che nella maggior parte dei casi i viaggiatori dovrebbero aspettarsi una corsa media di 30-40 minuti dall’aeroporto e e i prezzi possono variare da 20 a 60 euro a seconda della sua posizione.

Per chi desidera organizzare un viaggio che permetta di visitare località storiche senza rinunciare al relax, è possibile pagare tra i 20 e i 35 euro per un viaggio in taxi dall’aeroporto. Ad esempio, chi ha in programma una vacanza sulla costa

mediterranea in Italia o in Grecia, con tappe come a Napoli e Salonicco, pagherà circa 25 euro e in media impiegherà 30 minuti in taxi dall’aeroporto.

Invece, per chi ha intenzione di trascorrere l’estate alla scoperta dei tesori delle più iconiche capitali europee – che si tratti della Torre Eiffel a Parigi, del Colosseo a Roma, della Cattedrale di Santo Stefano a Vienna o dell’Acropoli ad Atene – può usufruire di tariffe fisse per i taxi che dall’aeroporto conducono centro città.

In queste località il costo per la corsa si aggira tra i 40 e i 60 euro. I prezzi possono anche dipendere da tariffe fisse per le tratte che portano dall’aeroporto al centro della città che si basano sulle normative locali sui taxi, o sulle offerte di FREENOW.

Chi sta programmando una vacanza estiva a Milano, dovrà prepararsi ad affrontare un lungo viaggio in taxi: infatti, l’aeroporto di Malpensa è uno dei più distanti dal centro cittadino in Europa, e per questo risulta anche tra le città con le tariffe più alte.

Ma il capoluogo lombardo non è il solo: altre città il cui aeroporto è distante dal centro sono Londra (LHR), Monaco di Baviera (MUC) o Berlino (BER), i cui aeroporti principali si trovano a meno di 40-50 km dal centro della città, e perciò queste tratte hanno tariffe per la tratta in taxi dall’aeroporto più alte (60-130 EUR) in Europa.

Per chi invece ambisce a un viaggio comodo e low cost, la Polonia è la scelta perfetta: infatti, si assicura il primo posto nella classifica delle tariffe più basse della tratta dall’aeroporto al centro tra tutti i Paesi FREENOW, con una media di 10 euro. Allo stesso tempo, trascorreranno il minor tempo in taxi, poiché gli aeroporti si trovano in media a 15 km dal centro città.

La città italiana che ha registrato più corse

Secondo i dati FREENOW, nel 2022, in Italia le corse in taxi dall’aeroporto al centro città sono aumentate del 143% rispetto all’anno precedente, complice anche il decadimento delle restrizioni dovute alla pandemia. Gran parte delle corse, ben 57% parte dagli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino.

Anche il 2023 non sembra voler abbandonare questa tendenza positiva: rispetto al primo semestre del 2022, quest’anno le corse hanno già registrato un aumento del 18% anno su anno. Il turismo internazionale e non continua ad essere una grande risorsa, infatti, secondo l’ultimo report dell’ Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, solo nel 2022, l’aeroporto di Fiumicino ha accolto 29 milioni di viaggiatori, mentre a Malpensa sono arrivati 21 milioni di passeggeri.

