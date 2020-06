Ming-Chi Kuo: iPad 10,8″ prima di fine anno e nuovo iPad Mini nel 2021

Apple presenterà un nuovo iPad da 10,8″ nella seconda metà del 2020, seguito poi da un nuovo iPad da 8,5″ nella prima metà del 2021. A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo in una nota inviata agli investitori e riportata dal sito MacRumors.

Kuo non ha specificato se l’iPad da 10,8″ sarà una nuova versione dell’attuale iPad da 10,2″ o dell’iPad Air da 10,5″ mea in precedenza ha riferito dell’arrivo di un nuovo iPad mini da 8,5″ (l’attuale vanta una diagonale da 7,9″).

Apple ha aggiornato iPad Air e iPad mini a marzo dello scorso anno, integrando nell’iPad Air da 10,5” le ultime innovazioni, come il supporto per Apple Pencil, il chip A12 Bionic e il display Retina con tecnologia True Tone; l’iPad mini da 7,9″ presentato a marzo dello scorso anno vanta chip A12, display Retina con tecnologia True Tone e ampia gamma cromatica e densità di pixel maggiore di qualsiasi altro iPad.

Secondo l’analista, Apple includerà un nuovo alimentatore da 20W con tutte e due i nuovi iPad. Per quanto riguarda gli iPhone, Kuo riferisce che l’alimentatore da 20W sarà disponibile come accessorio opzionale (non sarà incluso nella confezione ma potrà essere acquistato a parte). Anche gli auricolari EarPods non dovrebbero essere inclusi nella confezione degli iPhone.

Per tutte le notizie di approfondimento sull’edizione 2020 della WorldWide Developer Conference potete dare uno sguardo all’interno di questa sezione del nostro sito web. L’articolo riepilogativo delle novità principali della WWDC 2020 è invece qui. Invece per tutto quello che sappiano sui nuovi iPhone 12 in arrivo in autunno rimandiamo a questo articolo.