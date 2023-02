Mini stazione meteorologica in sconto a soli 20 euro

Se volete avere sempre sotto controllo il meteo, questa mini stazione meteorologica è il dispositivo ideale, ora in sconto a soli 20 euro.

Alimentata via USB di tipo C (cavo incluso nella confezione)la mini stazione meteorologica è abbastanza potente per fornire informazioni precise sulla pressione atmosferica, la temperatura minima e massima, la velocità del vento, la città, il paese o la regione, il giorno della settimana, la temperatura e l’umidità all’aperto.

L’interfaccia della mini stazione meteorologica è molto intuitiva e facile da usare. Il dispositivo è dotato di uno schermo TFT IPS da 1.54 pollici con una risoluzione di 240 x 240px, che fornisce una visualizzazione nitida e colorata delle informazioni meteo.

Compatta e leggera è caratterizzata da dimensioni ridotte, solo 35mm x 37mm x 45mm, e un peso di circa 20g. il materiale utilizzato per la costruzione è in plastica e non è presente una batteria all’interno, il che significa che il dispositivo deve essere sempre connesso a una fonte di alimentazione.

Totalmente priva di tasti, oltre alle informazioni meteorologiche standard, è in grado di mostrare anche tre animazioni gif all’interno, che possono essere personalizzate caricando le proprie gif personalizzate.

Disponibile in 4 colori (bianco nero, giallo e argento) la mini stazione meteorologica si acquista a soli 20 euro cliccando su questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.