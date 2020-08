Minimo prezzo per Apple Watch 5: sconti nel carrello

Se vi serve un Apple Watch, continuano le occasioni su Amazon dove trovate una serie di sconti nel carrello e di ribassi che permettono di acquistare Apple Watch 5 a prezzi eccellenti.

Il più conveniente resta il modello in alluminio con LTE che viene proposto a 469 euro. Stiamo parlando dell’ultimo modello smartwatch di cui stiamo parlando è quello rilasciato a fine settembre. Le caratteristiche, a partire dallo schermo sempre acceso, sono quelle che conoscete: GPS, Display Retina always-on (sempre attivo), Display più ampio del 30% rispetto al Apple Watch 3, Swimproof, elettrocardiogramma, bussola, misuratore di altitudine, chiamata di emergenza automatica, rilevamento cadute. Ricordiamo che la rete cellulare in Italia, per ora, opera solo in abbinamento ad un abbonamento Vodafone.

In passato questo modello è stato spesso scontato. Attualmente con 120 euro di sconto siamo al prezzo più basso di sempre. Da segnalare anche che il prezzo è di solo 10 euro più alto del prezzo (ufficiale) del modello senza rete cellulare. Lo sconto è del 20%.

Attualmente potete però anche comprare in forte ribasso anche i modelli senza rete cellulare, una versione che in passato non è mai stata tanto scontata. Qui trovate l’offerta migliore grazie ad uno sconto nel carrello che arriva fino a 25 euro. Prezzo ribassato, più sconto nel carrello portano al minimo storico i seguenti modelli

Se le offerte di questa pagina non risultassero più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.