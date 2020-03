MOLISU V8S PRO, il robot aspirapolvere che lava e aspira da 2000 Pa a 185 euro

Casa smart e pulizie sembrano ormai correre di pari passo. Oggi vi proponiamo MOLISU V8S PRO, un robot in grado di pulire e rastrellare in autonomia, in offerta lampo a poco più di 185 euro. Clicca qui per acquistare.

Tra le prime caratteristiche che certamente piaceranno agli amanti della casa smart la possibilità di controllare il robot tramite applicativo smartphone. In questo modo le pulizie saranno ancor più semplici e immediate.

Il robot si fregia di un serbatoio dell’acqua di 350 ml, e gode di un sistema di giroscopio per mappare casa; il robot esegue una scansione intelligente degli ambienti per effettuare le pulizie seguendo il percorso più efficiente.

MOLISU V8S PRO offre una potenza di aspirazione di 2000PA e un recipiente per la polvere di 2 litri circa. La batteria da ​2.600 mAh assicura un’ottima autonomia, così da poter pulire un intero appartamento di medio grandi dimensioni, per circa 2 ore senza necessità di ricarica. Il robot ha dimensioni di 330 x 330 x 80 cm. La ricarica, invece, richiede dalle 3 alle 4 ore.

Il robot può essere controllato anche tramite telecomando, mentre grazie all’app si potrà tenere traccia delle pulizie effettuate, tramite apposito log, oltre a poter programmare la pulizia giornaliera, di modo che sia automatica.

Inoltre, nel caso in cui la batteria si esaurisca durante la pulizia, il robot tornerà automaticamente alla base e, dopo essersi ricaricata, riprenderà la pulizia da dove era stata interrotta.

MOLISU V8S PRO ha solitamente un costo di circa 350 euro, ma al momento può essere acquistato a 185 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.