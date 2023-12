Money.it e Financial Times insieme: ecco l’accordo di Syndication

In una società dove le notizie viaggiano alla velocità della luce e l’informazione di qualità è più preziosa che mai, due colossi del giornalismo economico-finanziario hanno stretto una partnership destinata a fare la storia.

Money.it, una delle principali testate economico-finanziarie in Italia, ha annunciato un accordo di syndication con il celebre quotidiano di fama mondiale Financial Times (FT.com).

La syndication tra Money.it e Financial Times

Questa collaborazione rappresenta una pietra miliare per Money, e un inestimabile vantaggio per i suoi lettori. I dettagli dell’accordo rivelano che da novembre gli abbonati a Money.it Premium hanno il privilegio di accedere a contenuti esclusivi di FT.com. Il prestigio e l’autorevolezza del Financial Times arricchiranno dunque l’offerta informativa proposta da Money.it, grazie alla traduzione in italiano di alcuni dei migliori articoli di FT.com, rendendoli così accessibili al pubblico tricolore.

L’approdo di FT su Money è un punto molto importante. Bisogna infatti considerare il valore della testata Financial Times, riconosciuto a livello globale. Si parla di un network di quasi 600 giornalisti, ognuno dei quali rinomato per la grande esperienza nel settore delle analisi economico-finanziarie. Per completezza di informazioni, i contenuti in questione possono essere letti sulla sezione dedicata al Financial Times di Money.it.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Flavia Provenzani, il direttore responsabile di Money.it, ha espresso la sua visione sull’accordo, sottolineando come questa sinergia rafforzerà la posizione di Money.it nel panorama finanziario italiano. La garanzia della pubblicazione di informazioni affidabili e autorevoli rappresenta il core di ogni media di successo, e l’aggiunta dei contenuti del Financial Times è un passo importantissimo verso questo obiettivo.

Dimitri Stagnitto, il fondatore di Money.it, ha a sua volta condiviso i propri pensieri sulla partnership, evidenziando come l’accesso alle approfondite analisi di FT.com arricchirà di molto l’esperienza dei lettori abbonati a Money.it Premium. L’incorporazione dei migliori pezzi del Financial Times, infatti, potenzierà l’offerta editoriale della testata italiana, unendo il meglio di due mondi in un unico servizio informativo.

Una partnership all’insegna della completezza

Questa alleanza testimonia un impegno verso la qualità e l’integrità nell’informazione finanziaria. L’accesso privilegiato alle risorse editoriali del Financial Times permetterà ai lettori di Money.it di beneficiare di aggiornamenti sempre tempestivi e curati, e di un’analisi approfondita dei mercati globali.

L’abbonamento a Money.it Premium apre dunque una finestra preziosa su una dimensione informativa di alto livello, in un settore dove l’importanza delle fonti e la loro preparazione può fare tutta la differenza del mondo.

Grazie a questa mossa strategica, Money.it non solo conferma la propria reputazione come punto di riferimento per gli appassionati e i professionisti del settore economico-finanziario in Italia, ma eleva anche la sua offerta al di là delle aspettative. L’accesso ai contenuti del Financial Times non è un semplice valore aggiunto per gli abbonati: è una promessa di eccellenza editoriale e di impegno nel fornire notizie e analisi pertinenti, autorevoli, all’avanguardia e di risonanza mondiale.

L’accordo tra Money.it e il Financial Times rappresenta dunque una mossa decisiva sulla scacchiera del giornalismo economico-finanziario della Penisola. È un impegno concreto per la promozione di un’informazione di qualità che va oltre i confini nazionali, fornendo agli utenti una visione globale dell’attuale contesto economico mondiale.