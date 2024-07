Navee S40 e S60 sono i monopattini ispirati al Tesla Cybertruck

Pubblicità

L’estate è arrivata portando certamente con sé il desiderio di muoversi all’area aperta, magari con mobilitò sostenibile e alternativa. Sono giornate ideale, insomma, per muoversi in monopattino. Per l’occasione Navee presenta i nuovi monopattini elettrici S40 e S60, adatti per ogni tipo di spostamento. Tra le peculiarità, un design ispirato al Cybertruck di tesla.

I due modelli offrono un’estetica moderna, ma funzionale, ideali per spostamenti al mare, in montagna o in città. Entrambi i modelli NAVEE S40 e S60 sono dotati di un sistema di sospensione duale ShockMaster, che garantisce maggior comfort durante la guida grazie all’assorbimento degli urti. Questo sistema, spiega il produttore, rende i viaggi, sia in città che su terreni più accidentati, comunque fluidi e confortevoli.

Il NAVEE S60 è equipaggiato con un motore da 1000W e una batteria da 48V, che consente di affrontare pendenze fino al 24%. Offre un’autonomia massima di 60 km, anche grazie alla batteria al litio 18650 e al Sistema di Gestione delle Batterie (BMS), che assicura maggiore sicurezza e durata.

Il monopattino non si accontenta di un doppio sistema frenante, ma propone una frenata tripla, composto da freni E-ABS posteriori e freni a tamburo anteriori e posteriori, per una maggiore sicurezza alla guida.

Entrambi i modelli montano pneumatici tubeless da 10 pollici, che offrono una buona capacità di assorbimento degli urti e resistenza alle forature.

Ancora, i monopattino forniscono supporto alla rete “Dov’è”di Apple, facilitando il tracciamento del veicolo in qualsiasi momento, beneficiando dell’ampia rete di dispositivi della Mela. Sul cruscotto è presente uno schermo sospeso, che permette di visualizzare tutte le informazioni necessarie sulla marcia.

Specifiche tecniche:

Specifiche NAVEE S60 NAVEE S40 Autonomia Fino a 60km Fino a 40km Autonomia in modalità sport (S) Fino a 50 km (20 km/h) Fino a 35 km (20 km/h) Autonomia in modalità standard (D) Fino a 60 km (15 km/h) Fino a 40 km (15 km/h) Velocità Massima 20 km/h 20 km/h Potenza Massima 1000W 700W Potenza Nominale 450W 350W Gomma 10″ Tubeless 10″ Tubeless Angolo di Salita 24% 18% Frenatura Front drum + Rear drum brake + E-ABS Front drum + Rear E-ABS Batteria 48V 10.2Ah 36V 7.65Ah Resistenza Acqua IPX5 IPX5 Dimensioni del prodotto (LWH) 1195*610*1280mm (Aperto) 1195*610*1280mm (Aperto) 1195*605*560mm (Piegato) 1195*605*560mm (Piegato) Peso netto 25kg 22.2kg Carico massimo 120kg 120kg

Prezzi e disponibilità

Già disponibili in Italia i monopattini elettrici Navee S40 e S60 sono offerti rispettivamente al prezzo di 599 e 799 €.

