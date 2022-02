MonitorControl Lite per Mac gestisce la luminosità dei monitor esterni

MonitorControl è una utility gratuita per Mac che permette di regolare la luminosità, il contrasto e il volume di monitor e schermi esterni collegati al Mac, mostrando le impostazioni OSD (on screen display) dello schermo.

Da questo indirizzo su GitHb è possibile scaricare la versione completa andando su “Releases” e scaricando l’ultima versione come file DMG; dopo aver scaricato il file .DMG basterà copiare l’applicazione MonitorControl nella cartella Applicazioni. Al primo avvio bisogna aprire le Preferenze di Sistema, selezionare Sicurezza e Privacy, poi nella sezione “Privacy” scegliere Accessibilità e consentire a MonitorControl di controllare il computer.

L’utility colma alcune lacune di macOS nella gestione di monitor di terze parti, inclusa l’impossibilità di sfruttare il protocollo DDC (Display Data Channel) usato nelle comunicazioni tra il sistema operativo e il monitor. Il protocollo DDC consente al monitor di comunicare al computer le modalità di visualizzazione supportate e permette all’utente di regolare dal computer alcune funzioni del monitor, ad esempio luminosità e contrasto).

La versione sul Mac App Store ha delle limitazioni (non è ad esempio tradotta in italiano e non offre alcune preferenze) ma ha il vantaggio di poter essere installata in ambienti nei quali non è consentita l’esecuzione di app diverse da quelle scaricabili dall’App Store. L’utility richiede macOS 10.14 Mojave o seguenti. Sia la versione standard, sia la versione Lite sono gratuite.