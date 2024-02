Ferrari prova Tesla mentre prepara la sua prima elettrica

Ferrari sembra stia provando una Tesla Model S versione spinta Plaid in vista del lancio della sua prima supercar completamente elettrica, che dovrebbe arrivare nei prossimi due anni.

Negli ultimi anni i veicoli Tesla sono stati tra i più sottoposti a reverse engineering e test da parte dei produttori automobilistici concorrenti. Tesla è stata tra le prime ad entrare nello spazio dei veicoli elettrici ed è stata la prima a offrire EV a lunga autonomia.

Ha senso che gli altri produttori automobilistici cerchino di imparare dal rivale in vista dei propri sforzi nel settore EV. Si è già assistito a veri e propri teardown dei veicoli Tesla, a reverse engineering e testati da Porsche, Volvo, Ford e altri, praticamente tutti i produttori automobilistici che si sono avventurati nel mondo dei veicoli elettrici.

C’è, però, un noto produttore automobilistico che finora non si è ancora elettrificato, ed è Ferrari.

Il produttore automobilistico italiano, che ha realizzato veicoli ibridi in passato, starebbe attualmente lavorando per produrre una supercar completamente elettrica, anche se ha tentato di resistere fino ad oggi. In parte perché crede che i motori a combustione interna siano “parte essenziale del patrimonio aziendale”, in parte perché produce anche alcuni dei migliori e più performanti veicoli al mondo.

Con poca esperienza in questo campo, sembra che l’iconico marchio italiano si stia rivolgendo a Tesla per imparare di più sui veicoli elettrici. Lo YouTuber Varryx, che è solito appostarsi davanti alla sede della fabbrica automobilistica Ferrari a Maranello per individuare i prototipi che entrano e escono dalla struttura, ha notato i test su una Tesla Model S Plaid.

Al di là di questi presunti test, Ferrari ha precedentemente dichiarato di voler portare il suo primo veicolo completamente elettrico in produzione entro il 2025.

