Mozilla prepara Firefox senza Apple Webkit

Pochi giorni addietro abbiamo riferito di Google al lavoro su un browser per iOS e iPadOS che sfrutta il motore Blink, contravvenendo dunque alle attuali regole di App Store che non consentono agli sviluppatori di usare “motori” per browser diversi dal WebKit di Apple: ora secondo The Register anche Mozilla sta sviluppando un suo browser, una versione di Firefox per iPhone e iPad, senza sfruttare il motore di rendering WebKit obbligatorio secondo Apple.

Probabilmente sia Google, sia Mozilla, sanno che queste regole stanno per essere allentate (anche in virtù dell’entrata in vigore del Digital Markets Act, il regolamento europeo sui mercati digitali che obbliga Apple a consentire l’uso di “motori” diversi dal suo).

Nel repository GitHub di Mozilla è presente il codice di una versione di Firefox per iOS con riferimenti a GeckoView, “motore” che – benché aumenti le dimensioni dell’app – promette di offrire all’utente “un’esperienza di navigazione più rapida e sicura” e che, rispetto al precedente WebView (usato ad. es. su Android) dovrebbe permettere “aggiornamenti più rapidi”, senza limitarne la crescita.

Come già visto con il futuro browser che Google sta sviluppando, anche la versione di Firefox di Mozilla senza WebKit è un software per ora usato per test. Apple ha il fiato sul collo non solo della Commissione Europea: anche l’Amministrazione Biden sta esortando Apple e Google a rivedere le policy dei rispettivi App Store, affermando che le alcune delle attuali politiche dei due colossi “soffocano la concorrenza”.

Tra le raccomandazioni della National Telecommunications and Information Administration, anche quella di non limitare gli sviluppatori, indicazioni simili a quelle di Autorità del Regno Unito, Australia e Giappone. Tutti gli articoli su Firefox di Macitynet sono disponibili da questa pagina.

Nel frattempo Microsoft e Google si stanno affrontando in campo Intelligenza artificiale con eventi a sorpresa organizzati rispettivamente per martedì 7 e mercoledì 8 febbraio.