MWC23, tecnologie 5G e WiFi 7 da TP-Link

TP-Link è presente al Mobile World Congress (MWC) 2023 di Barcellona (in programma dal 27 febbraio al 2 marzo) dove mostra soluzioni dedicate ai service provider e un’ampia gamma di nuovi dispositivi per la connettività domestica, su rete mobile e fissa, dotati delle tecnologie 5G, EasyMesh e WiFi 7.

Gamma Aginet WiFi 7

All’interno della famiglia di prodotti Aginet, TP-Link propone un’ampia gamma di dispositivi pronti per l’era del multi-gig, definiti “a prova di futuro”.

Si tratta di prodotti versatili, che spaziano da quelli con tecnologia 5G a quelli per l’accesso in fibra, dai router Wi Fi ai sistemi mesh, e permettono ai provider di offrire connessioni ad altissima velocità.

Tutti i modelli offrono tecnologia EasyMesh, per consentire la realizzazione di reti mesh in grado di coprire ogni angolo della casa. La compatibilità con i protocolli TR-069 e TR-369, permette ai service provider di gestire i servizi WiFi, le reti e i dispositivi da remoto, migliorando la connettività e l’esperienza d’uso dei clienti.

In fiera è anche possibile scoprire la nuova Aginet TAUC (TP-Link Aginet Unified Cloud), al momento non ancora disponibile in Italia ma già presente in altre nazione dove opera l’azienda. Questa piattaforma dedicata ai service provider si basa su cloud server TR-369 USP e consente un’evoluta gestione dei router WiFi, xPON, 4G/5G e dei modem/router xDSL.

Gateway 5G

Un’altra novità è la serie di gateway 5G con standard Wi Fi 6 e Wi Fi 7, che consente agli operatori di accelerare l’implementazione del 5G in ogni scenario, sia indoor sia outdoor.

I modelli indoor offrono standard di sicurezza WPA3 e tecnologia EasyMesh per la realizzazione di affidabili e performanti.

I gateway outdoor dispongono di tecnologia PoE (Power over Ethernet) e sono in grado di resistere a qualsiasi condizioni atmosferica, anche la più estrema, grazie all’aderenza allo standard IP67 che ne certifica l’impermeabilità a polvere, acqua e umidità.

Soluzioni XGS-PON per l’era del 10G

Fino a 10 Gbps di trasmissione simultanea simmetrica dei dati, per dare risposta alla più stringenti esigenze di applicativi e servizi bundle con voce, dati e video. Sono queste le caratteristiche principali della tecnologia di accesso in fibra XGS-PON di TP-Link, presentata come soluzione per i service provider per condurre i clienti nell’era del 10G.

La soluzione include un terminale di linea ottica, una XGS-PON ONU (Optical Network Unit) per supportare router e sistemi mesh, un sistema di gestione centralizzata, DPMS (DeltaStream PON Management System) e l’Aginet solution kit.

NB610v, gateway professionale 5G WiFi 7

Infine, il Mobile World Congress 2023 vede al debutto anche TP-Link NB610v. Queato gateway 5G con tecnologia WiFi 7, EasyMesh e VoLTE (Voice over LTE) è in promette “prestazioni velocistiche da primato “grazie al WiFi a tre bande e bassissima latenza. Non manca una porta WAN/LAN 2.5G per connessioni cablate sicure e veloci.